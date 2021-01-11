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大胃王挑戰1天吃2萬大卡！挺「5月肚」體重數字超崩潰

編譯中心／綜合報導
豪豪肚子變得非常大，他自嘲「像懷孕五個月」。(取材自YouTube)
豪豪肚子變得非常大，他自嘲「像懷孕五個月」。(取材自YouTube)

暴飲暴食對人體健康有害，體重也會大幅飆升，台灣一名大胃王YouTuber「吃貨豪豪」為慶祝頻道突破20萬訂閱，決定挑戰「一天吃2萬大卡的食物」，最初他狂吃各種高熱量食物，想不到吃到1萬大卡後竟開始吃不下，最後吃了1萬4267大卡宣布挑戰失敗，且量體重發現暴增5公斤，也讓他相當崩潰。

吃貨豪豪過去曾挑戰一天吃下1萬大卡熱量的食物，當時輕鬆挑戰成功，這次為了慶祝頻道訂閱突破20萬，決定挑戰一天吃2萬大卡的食物。他首先吃了一桶炸雞全家餐，搭配融化起司，立刻累積5045卡的熱量，接著又出門吃冰淇淋、甜甜圈、蛋塔、巧克力等，順利突破1萬大卡。

接著他又去吃了漢堡、可樂、薯條等套餐，還誇下海口跟店員說「把你們熱量最高的給我拿出來」，想不到一改吃鹹食，就讓他陷入瓶頸，坦言「吃蛋塔時還覺得很好下嚥，一吃漢堡就覺得很難入口」。

之後他前往台北士林夜市，剛吃鹹食的他坦言想吃甜食，因此吃了雞蛋糕、糖葫蘆等，他邊吃也發現自己肚子變得非常大，還自嘲「五個月了」，並貼出過去的照片相比，兩張照片肚子大小天差地別。

豪豪為了衝高熱量累積數，還打破「不算飲料熱量」的規定，他坦言「因為現在真的有點極限了，我趕快用喝的補充一下，我覺得用喝的熱量也是熱量」，並喝了一杯珍奶搭配麥當勞

最後豪豪在累積到1萬4267大卡到達極限，宣告放棄，他站上體重計一量，發現體重竟暴增5公斤到95公斤，肚子也變得非常大，讓他崩潰的躺在沙發上，他坦言，「現在看到罪惡的食物都會覺得特別害怕，比較想吃健康的食物了」。

網友則在影片下留言「其他youtuber我不知道，但是豪豪百分之一萬是真吃，絕對不是假的，因為豪豪是人類，變胖了。更喜歡豪豪，因為豪豪是人類。那些吃很多卻都不胖，是妖怪」、「放棄的勇氣是我這次最佩服豪豪的」、「圓臉，新片無誤」。

來源：吃貨豪豪HowHowEat頻道

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