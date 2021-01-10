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邪惡婆婆卡蜜拉耍心機…凱特氣到聖誕晚宴拂袖而去？

記者蘇詠智／綜合報導
雜誌以封面報導卡蜜拉在耶誕假期折磨凱特，讓佳節有如地獄。（取材自「Star」）
雜誌以封面報導卡蜜拉在耶誕假期折磨凱特，讓佳節有如地獄。（取材自「Star」）

英國還在新冠肺炎新一波疫情高峰，養尊處優的皇室成員們，也無法置身事外，才剛過去的2020年聖誕，他們同樣得遵守防疫規定，甚至還得以身作則，因此大家的心頭都難消除壓力，比沒有疫情時悶了不少，偏偏又有人還挑這時候興風作浪，就更讓別人不好過。

皇室裡的麻煩人物當然是向來有「心機女」形象的查爾斯王子之妻卡蜜拉，自從她讓正宮黛安娜含恨離開查爾斯、又在離異後不幸悲劇性早逝後，英國民眾對於卡蜜拉就更無好感，大家都不想看到她有朝一日登上本該屬於黛安娜的英國王后寶座，巴不得伊莉莎白二世女王跳過查爾斯、直接傳位給孫子威廉，讓威廉的妻子凱特當王后，使得卡蜜拉對凱特充滿顧忌，總覺得凱特會搶走自己的光環，從民間人氣與媒體報導熱度看來，卡蜜拉的擔心並非空穴來風，凱特確實比她討喜不少。

根據專門報導名人八卦的「Star」雜誌封面報導，凱特在聖誕假期必須和惡婆婆卡蜜拉相處，果真度過宛如地獄般的假期，卡蜜拉又開始找碴，不給她好日子過，讓她再也忍受不了，在聚餐時大怒拂袖而去，卡蜜拉之前就曾被英國皇室的專書揭露是對外爆料威廉王子私生活的主謀，以前就曾經造成不少是非，顯然惡習不改，凱特也被逼到理智斷線。比較倒楣的是女王，覺得媳婦和孫媳就像長不大、爭寵的小孩，失態之餘還給外人看笑話。

但專打臉八卦的網站，諷刺八卦刊物又在無事生非，因為女王該傳位給誰，一點也由不得她，法律規定地好好的，都得照著來，威廉不太可能越過父親先登基。況且當初卡蜜拉被皇室同意嫁進來，條件之一就是查爾斯若繼位，她只能被稱為國王的配偶，不得有王后的頭銜，所以她根本沒有和凱特爭搶的理由，也就沒必要一天到晚挑起戰端。

凱特和威廉是眾多英國人期待的下一任王后與國王。（路透資料照片）
凱特和威廉是眾多英國人期待的下一任王后與國王。（路透資料照片）
查爾斯與卡蜜拉不太討英國人歡心。（路透資料照片）
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