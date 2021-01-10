牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

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2021牛年新氣象！渡過2020年危機迎來2021年轉機，生活中方方面面更要將重點回歸現實面，認清自我並接受自己不足之處，並積極強化自我實力。牛年是腳踏實地經營自我年，歷經動盪之後更要能謹慎耕耘、掌握運勢也要充實拓展能力，用和平穩重的方式處理事情，才能平安滿願。2021辛丑年各年齡層的12生肖轉運關鍵及課題各為何？知名專業命理師湯鎮瑋在《2021牛轉錢坤開運農民曆》中有明確建議，期能為您在新的一年開展擬定全新計畫及重大事宜時，助您一臂之力！

鼠

1936年出生的鼠兒、86歲：容易因為個人偏執而與家人產生磨擦，建議放低身段，多加溝通諒解，不必為後輩的瑣事而過分操心，互相尊重、和諧相處，關係會更好。

1948年出生的鼠兒、74歲：不妨多與同輩朋友往來，也要經常與家人傾訴內心想法。日常生活中應保持心情平和，別老是擺出長輩的架子，多多體諒家人，不可計較太多。

1960年出生的鼠兒、62歲：隨著年紀漸長，應減少應酬次數，避免菸酒過量，要多多照護健康。此外也不宜過分干預兒女的私事；相信孩子們的決定，安靜地當個後援與支持者就好。

1972年出生的鼠兒、50歲：多利用空閒時間增強專業知識，或者考慮選擇前景更好的工作。此外，投資 理財之前要慎選慎行；若要進場不熟悉的領域，得先評估風險。

1984年出生的鼠兒、38歲：戒急戒躁，保持心情平和，說不定有意外之財降臨。不過建議有收益時不可得意忘形；目前還不宜長期投資，盡量見好就收，以防血本無歸。

1996年出生的鼠兒、26歲：不可逞一時之強讓自己陷入經濟危機，也不可錯信他人進行錯誤的投資。感情上有喜事發生，單身者艷福不淺；交往多年者則可以考慮規劃未來。

2008年出生的鼠兒、14歲：家長要引導孩子分清楚課業上的輕重緩急，較落後的學科要花費更多的心力趕上。此外，也不宜太沉迷於手遊或電視等娛樂，以免玩心太重，耽誤學業。

2020年出生的鼠兒、2歲：在父母及家人的呵護之下，寶寶多半能快樂成長，但要少出入公共場所，以防發生意外或傳染疾病；天氣變化時也要留意，以免又感冒了。

牛

1937年出生的牛兒、85歲：年紀大了要特別留意行走安全，尤其今年太歲當頭，雖然沒有重大疾病發生，但難免有流血受傷等意外之禍，多行善事，或可安太歲等來化解煞氣。

1949年出生的牛兒、73歲：收起你的正義感，不要多管他人閒事，更要避免口舌之爭，一旦處理不好將招惹麻煩。此外，今年也要減少出外遊玩的次數，防止身體出現突發狀況。

1961年出生的牛兒、61歲：這一年容易損失金錢財物，且錢財有被他人盜竊、挪用以及借款不還的風險，除了需保管好財物、財不露白，也不要一時心軟而借貸給親友。

1973年出生的牛兒、49歲：今年投資理財要以保守為前提，記得留得青山在。唯情緒會因工作壓力而緊張，甚至會出現焦慮，不妨多與朋友或家人溝通和聚會，以舒緩壓力。

1985年出生的牛兒、37歲：工作能力能夠得到肯定和讚許，但不宜好大喜功，或過分炫耀，以免周圍人反感和排斥。注意職場與上司溝通的藝術，才有機會爭取升職加薪。

1997年出生的牛兒、25歲：容易出現官非口舌之事，切記，遇事不要逞強衝動，遵守法紀才能平安無事。感情方面相對不利，易因小事發生爭吵，退一步才能轉危為安。

2009年出生的牛兒、13歲：今年有愛唱反調的跡象，家長需耐心引導，多聽聽孩子的想法與做法，千萬不要一時衝動就拿棍棒伺候，現今是溝通的時代，打罵只會造成反效果。

2021年出生的牛兒、1歲：歡迎新生命的到來！雖然這一年大環境仍是不平靜，但在雙親的愛與用心之下，必能平安長大！孩子能好吃好睡最重要，這是家長眼前最需要悉心照料的事。

虎

1938年出生的虎兒、84歲：不宜在戶外停留太長時間，小心受寒氣影響出現痛風、感冒等症狀。適當活動有益身心健康，但不宜太劇烈，負荷不了高強度訓練容易適得其反。

1950年出生的虎兒、72歲：要克制個人飲食習慣，不要吃高脂肪、高膽固醇和過甜的食物，以防有突發性的疾病。多花點工夫調理一日三餐，必要時可諮詢專業人士。

1962年出生的虎兒、60歲：今年會有不少朋友提出新的合作機會，可惜運勢走財多身弱，力道不足不為財。不妨打聽清楚風險及投資回報再做決定，以免賠得一敗塗地。

1974年出生的虎兒、48歲：情緒容易低落，不時感到鬱悶，壓力太大也可能造成失眠、睡不好等問題。不妨練習打打太極等來平靜躁動心情，或約朋友親近大自然，舒展身心。

1986年出生的虎兒、36歲：備受是非口舌糾纏，為免因言得罪他人，還是慎言為重。職場上也要留意同事或下屬的工作態度，該協助或提醒就要提出，以免受到連累。

1998年出生的虎兒、24歲：受到周遭環境的牽動，無疑會影響學習情緒，不妨多與勤奮向學的同學商討，耳濡目染之下，學習態度亦會有所改變。家長也要多鼓勵、少責備。

2010年出生的虎兒、12歲：平時要做好課前預習及課後複習，對於不懂的問題一定要即時向老師或者同學請教，可別不懂裝懂或是一知半解，否則不利於今後學習成績。

兔

1939年出生的兔兒、83歲：身體健康拉警報，務必要注意日常飲食習慣，少糖、少鹽及少油為健康飲食的原則。如有慢性病者，定要按醫囑服藥，不可自行中斷或更換。

1951年出生的兔兒、71歲：今年要留意親戚朋友提出的借貸要求，往往是一借無回頭，必須量力而為。此外，有舊疾的話，千萬不能掉以輕心，要在身體保養上多下功夫了。

1963年出生的兔兒、59歲：切記要做到勞逸結合，不可因工作導致飲食不規律，身體一旦出現不適，應立即就診，以免因小失大養成禍患。且要避免疲勞駕駛，否則可能帶來意外災禍。

1975年出生的兔兒、47歲：正財方面，要多注意小人作梗；想要增強事業運勢，就要學會看人眼色行事，做到左右逢源，不要與人交惡，也不要得罪同事，才能避免無謂的爭吵。

1987年出生的兔兒、35歲：在好勝心的驅使下，不斷與同輩比較；自覺能力有限，總是無法與別人看齊，深感自卑。事實上，一切只是自己的想法，努力向上便已足夠。

1999年出生的兔兒、23歲：學習運強勁，今年的成績明顯進步，不妨報讀一些深感興趣的課程或才藝，增進知識與能力。將專注力放在學習上為妙，先不談感情之事。

2011年出生的兔兒、11歲：對任何事情感到很新鮮的時期，所以可以多引導讓小孩子多看書或益智活動，對身心培養有極大幫助，但也應適當給予休息玩樂的時間，令其健康快樂成長。

龍

1940年出生的龍兒、82歲：要提防刀險意外，使用工具要小心。此外，即使在居室亦有跌傷的可能，家裡不宜囤積過量雜物，盡量騰出活動空間，可減低關節骨頭受傷的危機。

1952年出生的龍兒、70歲：今年是「廣結善緣年」，多結交好友，增加貴人運，為未來鋪路。也有機會運用多年積累的經驗在投資行業大展拳腳，而且很有可能賺得盆缽滿溢。

1964年出生的龍兒、58歲：若能勤勉工作，有上進心地不斷充實自己，財運佳美之外，事業也有好收穫。繼續保持努力的行事態度，不能消極怠慢，甚至是沾沾自喜、不思進取。

1976年出生的龍兒、46歲：工作機運多，貴人運也不錯，即使遇到一些小的困難，也總會有人出手相救，很快就能走出困境。可以趁自己狀態極佳的時候多學點東西。

1988年出生的龍兒、34歲：事業上可全力以赴，貴人力大，加上屬龍之人的文思敏捷及實力，將可勝任愉快。但家庭運較弱，雖說家家有本難念的經，必要時還是要積極維護自己權益。

2000年出生的龍兒、22歲：家長若過分施加壓力，反而容易造成孩子的叛逆心理。對於學習能力不俗的屬龍孩子，以引導的方式鼓勵孩子循序漸進，就能看到好結果。

2012年出生的龍兒、10歲：孩子活力及學習力都好，就是腸胃比較弱，父母切忌讓小朋友進食生冷及煎炸食物，亦要提防他們因暴飲暴食而令體重增加，造成身體的負擔與隱憂。

蛇

1941年出生的蛇兒、81歲：盡力讓自己過得更多姿多彩，空閒時間積極參加樂齡團體活動，並且主動展現才能。健康方面，雖無法避免小病小症，但精神氣色極佳。

1953年出生的蛇兒、69歲：多勞多得的一年；應全力進攻，由於職場上有貴人相助，即使有困難亦可以迎刃而解。也要小心守財儲蓄 ，但該花不能省，適時對自己好一點。

1965年出生的蛇兒、57歲：「規行矩步」可免是非和貪圖利益的小人加害。也要多花些時間陪伴家人，家和萬事就興旺。工作宜多禮讓，防嘴巴招禍，無關緊要的小事，就別放在心上。

1977年出生的蛇兒、45歲：凡事需要親力親為，所以變得奔波忙碌，更要小心忙中出錯。建議利用事業發展較緩慢的月分，抽時間進修或至外地小遊幾日，增廣見聞。

1989年出生的蛇兒、33歲：事業面臨很多選擇。成功的關鍵不是你選擇了什麼，而是你對自己的選擇堅持了多久；即使面對困難險阻也要堅定毅力好好走下去，才能取得相應的成功。

2001年出生的蛇兒、21歲：對事物的探索欲望很強，特別能注意到生活中的小細節。喜歡思考、深入哲學，思維模式敏銳，對世界的未知事物感興趣的蛇寶寶，可多方發展。

2013年出生的蛇兒、9歲：孩子在學業上或團體生活裡，開始展現出自己聰慧伶俐的一面，父母不妨讓孩子多學幾門才藝，也可為孩子的將來打好基礎。

馬

1942年出生的馬兒、80歲：平時要保持健康的飲食習慣，過度肥胖 以及瘦弱同樣也要重視。值得提醒的是，還要保持居住環境的乾淨和清潔，個人衛生問題不容小覷。

1954年出生的馬兒、68歲：即便是已經經過幾十年的婚姻，也會在這一年裡看透很多。能夠包容對方、照顧到彼此的小情緒很不容易，總體來說是很和諧的一年。

1966年出生的馬兒、56歲：在此期間最需要注意的，是要盡量多聽取不同意見，兼聽則明！可多多結交不同領域的朋友。財運則是走勢轉低，不宜投資，理財以節流為計。

1978年出生的馬兒、44歲：工作上困阻難消，事業也一波三折，若不小心謹慎應變，很可能功虧一簣、徒勞無功。最佳的處理方法是謹口慎言，閒事莫理，以遠離是非圈。

1990年出生的馬兒、32歲：工作上會出現較強的競爭對手，唯有不斷提升自己的實力，專注自身的工作，把細節做好，方可能搏得上級的重視，在競爭中旗開得勝。

2002年出生的馬兒、20歲：正值青春年華的年紀，也正好是學業最繁重的時期，容易心情鬱悶、心煩氣躁。要學會調整情緒，特別是對待考試，不要因一時沒有考好而失去信心。

2014年出生的馬兒、8歲：雖然三C育兒很簡單，卻容易讓孩子太早接觸花花世界，家長要少讓孩子玩電腦或上網，否則會沉迷其中，影響創造力及思維。

羊

1943年出生的羊兒、79歲：身體機能下降，可能會有健康危機，一旦不注意飲食與作息，可能腸胃、頭部等方面容易出現問題。不宜長期躺在床上，適當做有氧運動能增強體質。

1955年出生的羊兒、67歲：適宜選擇中長線的投資理財方式，才有望獲得輕微的偏財進帳。另外，家人提出財政相助，切勿有求必應，諸事量力而為，以免令自己陷入財困之局。

1967年出生的羊兒、55歲：凡事平常心面對，盡力而為已算對自己有所交代，不宜抱有太大期望。同時，最好有後備方案，即使計畫突然受阻，應對危機的壓力自然可減低。

1979年出生的羊兒、43歲：在這段期間最要敢於創新求進，切勿故步自封。正是因為事業的發展、財運同時會接踵而來，應要特別注意健康問題，並且密切注意飲食衛生。

1991年出生的羊兒、31歲：運勢走勢較為平緩，亦會有小人搗蛋，必須及早警惕戒備。此外，需採取以柔制剛的手法來應付對手，否則會兩敗俱傷，吃力不討好。

2003年出生的羊兒、19歲：學習上因為受到情緒波動的影響較大，常常未能集中精神聽講，導致錯過一些重點，課後又沒有花時間去複習，考試的時候成績始終未能如願。

2015年出生的羊兒、7歲：最需要注意的是減少奔波，奔波會使人心神不安，小病小難也會跟隨，所以父母長輩還是不要經常帶著羊寶寶出門，家是最令人安心的所在。

猴

1944年出生的猴兒、78歲：遇事多與家人商討，不可操之過急，以免遭人利用，誤入詐騙圈套，特別是購買保健食品以及大金額投資方面，一定要慎之又慎。

1956年出生的猴兒、66歲：建議先調整好自己的生活，不要心急，痼疾需要長時間調養。一方面配合醫生治療，一方面保持健康的生活方式，注重養生之道，加強食療。

1968年出生的猴兒、54歲：除了在日常生活中有多餘支出，也會遇到不少突發或者意外急需錢財的狀況，容易影響或打亂財務支出，建議要及早制定好合理的消費理財計劃。

1980年出生的猴兒、42歲：職場發展算是稱心如意，如能夠有好的合作機會，便能揚眉吐氣。不過與家庭的關係可能會比較緊張，多安排些與家人的聚餐及出遊，能夠增進情誼。

1992年出生的猴兒、30歲：工作的變動令你有點迷茫、壓力沉重；只要全力以赴，便能夠將困難逐一克服。此外，進行激烈運動之前要做好安全保護的措施，以防傷及筋骨。

2004年出生的猴兒、18歲：運氣較佳，才華得以顯現，學習成績也有一定程度的提高，不過自信心欠缺，還需要父母多多支援和鼓勵，留意孩子的情緒問題，適時地開導。

2016年出生的猴兒、6歲：雖說仍然處於免疫力和抵抗力較弱的孩童時期，但大抵上少病少災，平時要少吃速食或垃圾食物。與同學或朋友相處，會特別開心和快樂，學習力也不錯。

雞

1945年出生的雞兒、77歲：要特別注意飲食衛生問題，以免病從口入，尤其是平時應酬、飯局、聚會比較多，務必要注意合理飲食，不宜酗酒或拼酒，也要盡量少吃辛辣與油膩的食物。

1957年出生的雞兒、65歲：要能控制自己的情緒，尤其是不要把煩悶情緒發洩到另一半身上，要學會感激另一半的付出。若是發生爭吵千萬不要冷戰處理，要積極面對問題。

1969年出生的雞兒、53歲：人際關係活躍，自然要花費些金錢交陪，一不小心可能就超支。建議預先做好理財規劃和備案：誠意吃嘴甜、不在錢多寡，以免顧及面子卻傷了荷包。

1981年出生的雞兒、41歲：財運方面好壞參半，正財收入尚算穩定，但投資容易失策，不宜過於理想化和過度自信；今年花錢的地方很多，有可能會因親友關係付出一筆不菲的費用。

1993年出生的雞兒、29歲：人際關係出現暗湧，是非口舌特別多，容易動輒與人爭執，更要提防遭小人暗箭所傷。務必心平氣和處事，對於辦公室內的流言蜚語不要多管，以免人際關係進一步惡化。

2005年出生的雞兒、17歲：學業運勢旺盛，課業學習不但游刃有餘，成績表現也出乎預期。此外，年輕人精力旺盛，身體底子很好，不容易生病，不過也別太大意，規律作息很重要，尤其不能熬夜。

2017年出生的雞兒、5歲：在爸媽的用心照顧之下健康茁壯成長。不過要認真吃飯、不要挑食，更不能太依賴零食。透過兒童節目或幼兒園的學習，能夠學到很多新的知識，在輕鬆愉悅的氛圍中快樂長大。

狗

1946年出生的狗兒、76歲：倘若身體狀態還不錯，不妨多與家人看看戶外風景，來場國內輕旅行！此外，兒女的事他們會自己考慮，不用事事安排周到，一生奔波勞碌，也該給自己更多的時間放鬆享福。

1958年出生的狗兒、64歲：與家庭的關係比較和諧，隨著年紀增加看淡生死，更加珍惜與親人在一起的時光；與另一半或兒女晚輩的相處不會計較太多，家庭氣氛會越來越好。

1970年出生的狗兒、52歲：事業運不錯，可享受之前辛苦得來的成果，還可獲上級賞識，必須把握時機努力不懈。財運也不錯，細心理財容易獲得更多的收益。健康方面則要多休息。

1982年出生的狗兒、40歲：事業上多有阻滯，要注意高風險投資的弊端，不可隨意拓展市場領域，莫要貿然投身新興產業。建議要維繫與老客戶的關係，並且提升服務品質、提高效率。

1994年出生的狗兒、28歲：別將精力過度放在感情之中，也不可因私事影響工作進度。趁著學習的最佳時期增強職場能力與專業見解，全面展現個人才華，盡最大能力得到認可。

2006年出生的狗兒、16歲：處於青春期，會有逐漸對父母感到不耐煩、不聽爸媽的勸導的狀況，除了為人父母要多些耐心之外，孩子自己也要多加克制情緒，注重身心健康和勞逸結合。

2018年出生的狗兒、4歲：這年小病小痛不斷，要注意作息規律、健康飲食，身體一旦出現不適，應即時就診。特別注意支氣管、喉嚨等方面的疾病。

豬

1947年出生的豬兒、75歲：情緒處於不穩定的狀況，與晚輩相處總將問題複雜化，因此刻意與晚輩保持距離，終日悶悶不樂。不妨道出自己的想法，主動與子孫共享天倫之樂，有助化解誤會。

1959年出生的豬兒、63歲：處於變動的流年，必須要有心理準備。對於別人提出的合作建議，自覺是不能錯失的良機，發展初期諸事順遂，但實際卻暗藏危機，最終可能因財失義。

1971年出生的豬兒、51歲：運勢不錯，事業上多有貴人協助，盡力爭取便能得到相應回報；但要注意人際交往，不可與人交惡，小心小人在背後議論是非。需與客戶維繫良好關係，不管是金錢收入或是職位，都能有所提升。

1983年出生的豬兒、39歲：凡事不過於強出頭，低調地做好分內之事，以維繫好運！如果有空閒時間，多陪伴家人及另一半，家庭和睦才無後顧之憂。此外要定期健檢，享受美食之餘也要顧及身體是否能夠負荷。

1995年出生的豬兒、27歲：建議凡事不懂就問，全力提升工作效率，並且保持積極樂觀的態度。今年運勢並不穩定，不要貿然開啟一段新戀情，並且與異性保持距離。如果有伴侶，一定要妥善分配時間，不要因工作疏忽感情。

2007年出生的豬兒、15歲：學習狀態挺好的，不大需要家長和老師的督促，就能夠做到自動自發地學習，成績保持在一定水準。不過除了學習之外，也要多享受這個年紀該有的青春時光，拓展個人興趣，或與同學們聚會活動等等。

2019年出生的豬兒、3歲：整體運勢還算不錯，沒有太多需要擔心的地方，也能夠得到來自家中長輩的疼愛。不過需要注意的是，父母要慎防孩子跌傷受傷，尤其戶外活動時，更是別讓孩子溜出了視線。