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高齡化社會來臨 物理治療師教銀髮族4招保健運動

記者陳夢茹／桃園報導
台灣衛生福利部桃園醫院物理治療師陳文萱指出，銀髮族更要注重保健，提供4種輕鬆運動給銀髮族活動筋骨。圖／123RF
台灣衛生福利部桃園醫院物理治療師陳文萱指出，銀髮族更要注重保健，提供4種輕鬆運動給銀髮族活動筋骨。圖／123RF

台灣內政部統計處資料顯示，2019年民眾平均壽命為80.9歲，創歷年新高。衛生福利部桃園醫院物理治療師陳文萱提醒，年紀增長、身體老化，難免會有些疾病纏身，銀髮族更要注重保健，她也提供4招輕鬆運動給銀髮族活動筋骨。

陳文萱表示，第1種為有氧運動，類行為走路、固定式腳踏車、游泳等，每周至少要執行3天，累積時數要達150分鐘；第2種事肌力訓練，類型則分成上肢運動，如對牆伏地挺身、上肢抬舉、肩胛穩定等；下肢運動則有抬臀、直膝抬腿、蹲伸運動等，也可以利用彈力繩、啞鈴、重量機械進行阻力訓練，每周至少2天，每個肌群2至3組、每組8至12次。

陳文萱說，第3種是柔軟度運動，類行為靜態伸展為主，避免來回彈震，至少每天都要活動，每個動作需維持至少15至30秒；第4種為平衡訓練，如坐姿下傳接球、雙腳併攏站、腳跟腳尖直線行走、太極等，每周需執行2至3次。

養成規律運動有什麼好處？陳文萱解釋，生理方面可降低疾病、慢性病如中風、心血管疾病、失智症、高血壓、糖尿病等的發生率，還可以減緩骨質流失速度，預防骨質疏鬆，心理方面則能減少焦慮、憂鬱情緒、增加生活獨立性，提升生活品質。

「要活就要動！」陳文萱呼籲，身為現代銀髮族，應了解到長期不動將衍生出更多的健康問題，唯有依照自己的體能狀況選擇適合的身體活動，並養成規律運動習慣，才能為自己的健康加分，也不會因照顧問題成為家庭負擔。

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