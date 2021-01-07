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灌籃高手回來了！井上雄彥閃電宣布將製作新動畫電影

中央社／東京7日綜合報導
《灌籃高手》漫畫封面。（取材自推特／@井上雄彦 Inoue Takehiko）
《灌籃高手》漫畫封面。（取材自推特／@井上雄彦 Inoue Takehiko）

人氣漫畫「灌籃高手」作者井上雄彥，今天突然在推特上發文表示「灌籃高手將拍電影！」隨後「灌籃高手電影版」官方網站與推特上線，不過目前僅公布將製作動畫電影，名稱未定。

日本ORICON NEWS報導，東映動畫公司表示，正在製作新的動畫電影。

灌籃高手從1990年到1996年在漫畫雜誌「週刊少年JUMP」上連載，描述籃球初學者櫻木花道加入湘北高中籃球隊，與隊友流川楓相互競爭、和籃球名校的比賽中，迅速展現籃球天分的青春故事。

該部漫畫在日本累計發售超過1億2000萬冊，甚至引起青少年爭相學習打籃球的社會現象。

灌籃高手曾改編成動畫，1993年到1996年播出電視動畫，也有多部電影版動畫。

日本朝日電視台日前在官方網站上舉行「日本人最喜歡的漫畫」投票，並在2日深夜的直播節目中公布結果，第一名是「航海王」，第二名為「鬼滅之刃」，已結束連載25年的灌籃高手獲得第三名。

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