中國麥當勞「叔叔」退位了…現在要「姐姐」

開心姐姐的生日為1月1日，個人特色是「唱跳愛豆、故事大人和孩子王」。(取材自微博)

麥當勞 在中國 叫「金拱門」，最近連「麥當勞叔叔」也要被退位，換成「開心姐姐」，教小朋友跳舞、講故事。

中國麥當勞最近推出全新的二次元形象：開心姐姐，正發起網上徵名，從麥當勞的官宣介面中，「開心姐姐」的暱稱選項有三個：金開心、樂小悠、金小兮。根據目前消費者回饋，以「金開心」最有希望雀屏中選，符合「叫金開心的女孩，來自金拱門」的形象。

大陸麥當勞最近推出全新的二次元形象：開心姐姐，正發起網上徵名，暱稱選項有三個：金開心、樂小悠、金小兮，根據目前消費者回饋，以「金開心」最有希望雀屏中選。（取材自ZAKER新聞）

ZAKER新聞報導，「開心姐姐」的原型是來自麥當勞門店為小朋友提供生日派對活動，穿著粉色衣服、頭戴發帶的開心姐姐。而麥當勞將開心姐姐二次元化，主要是為了獲得年輕消費者、小朋友的認同。

據官方介紹，開心姐姐的生日為1月1日，喜歡的顏色為「麥當勞黃」和「開心姐姐粉」，個人特色是「唱跳愛豆、故事大人和孩子王」。

麥當勞以往塑造的品牌代言，在1990年代陸續推出了漢堡神偷、大鳥姐姐、奶昔大叔等。（取材自ZAKER新聞）

麥當勞以往塑造的品牌代言，在1990年代陸續推出了漢堡神偷、大鳥姐姐、奶昔大叔等，後來是因為麥當勞經營策略的調整，側重成年人快餐的模式，因此卡通系列形象就慢慢淡出大眾視野。

中國麥當勞這次推出開心姐姐的二次元形象，不難發現麥當勞正回歸對兒童消費者的關注度，但「金開心」姐姐能否重振「金拱門」在中國速食市場的霸主地位，各界拭目以待。