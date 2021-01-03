40歲女人靠4招！養出20歲的臉龐 昂貴保養不一定有效

並非昂貴的保養品一定有效，而是要適合自己肌膚的。取材自pexels

擁有細緻又水嫩的肌膚，不僅是女生的夢想，男生也希望有無瑕疵的肌膚，但因為冬天的乾燥，帶來妝感不服貼，整體暗沈沒精神。想要提升肌膚的質感，除了細膩保養外，只要你掌握4點護膚技巧，即便活到40歲，依舊可以透出肌膚的光采與水潤。

一、戒掉高糖分飲食

吃甜食、喝含糖飲料，許多人會覺得增加幸福感，但也會讓體態變得更福氣，還可能會傷害到肌膚。攝取過多糖分，會導致肌膚變得暗沉、鬆弛、肥胖 等問題，當然顏值也不會好到哪去。想要擁有完美的肌膚質感，先戒掉含糖食物，才能維持透亮滑嫩度及肌膚彈性。

二、勤擦乳液、護手霜

肌膚保水除了平日裡多喝開水補充外，外用也非常重要，肌膚會發出乾燥警訊，出現乾癢、龜裂、泛紅。但滋養的乳液、護手霜，不是等到警訊出現才開始使用，而是要經常的補充，一年四季都不可忽略，根據不同的季節挑選不同質地的乳液。

三、不是昂貴的保養品擦起來才有效果

盲從跟風的保養，是許多人花冤枉錢的主因，許多人看到廣告效果，跟周邊的朋友用某些牌子好用，就會花許多錢去跟風，卻得不到效果，昂貴保養品，雖並非真的無效，只要購買前，必須先確認適不適合自己膚質再做決定。

想要肌膚有一定的精緻度，不一定要使用貴婦等級的保養品，想要透徹的改善肌膚狀況，除要有專業的皮膚科醫師診斷外，更重要的是別隨意地塗抹不了解產品狀況的保養品在臉上，才不會造成肌膚負擔。

四、規律的生活

熬夜會使得肌膚顯得暗沉、沒精神，但想要有好的肌膚，靠著改善暗沉、美白商品來輔助達到光鮮亮彩的肌膚質地，就要花更多的錢去彌補。

不如讓自己有好的睡眠品質跟正常作息來調整肌膚。若本身就是睡不好的人，可在睡前15至30分鐘，遠離科技產品帶來的傷害，趁著冬天泡個提高睡眠品質的足浴，可以有效幫助睡眠，還能讓肌膚血液循環變好。