孝順？她與男友家人跨年 男友新年第1吻竟給媽媽

原po與男友家人一起跨年，男友竟在她面前親他自己的媽媽，圖非當事人。（示意圖／ingimage）

許多人都會與親朋好友一起跨年，並在新年的第一秒與親愛的伴侶接吻，不過日前一名女網友卻爆料，和男友及男友的家人一起跨年，倒數完後，男友並沒有跟她接吻，反而是吻上他自己的媽媽，讓女網友直呼「很難過也很失望」。

原PO在Dcard上發文表示，2020的跨年與男友和男友的家人一起過，照理來說倒數完之後，情侶都喜愛迎接新年第一個吻，但男友非但沒有親吻她，竟然還在她的面前，與他自己的媽媽嘴對嘴的親親，毫無顧慮到她的眼光與感受，讓她只能在旁邊傻傻的看這幕景象。

發生這樣的事，讓原PO感到非常難過，只好上網詢問網友們，「如果同樣的事發生在你各位身上，有什麼想法嗎？」，接著說到「我自己是很難過也很失望，但更難過的是，我還要假裝沒有心情不好」。

貼文一出引起多數女網友撻伐此事，回應「不能接受，妳男友是媽寶嗎？建議觀察一下，是的話拜託快逃」、「現在會跟媽媽嘴對嘴親親的男生很少」、「媽寶上線？前任就是會跟媽媽每天晚上愛妳晚安，媽媽有事沒事就來找兒子撒嬌求安慰，時不時在我面前說大寶貝，常對我下馬威，要抱抱要親一個，要媽媽跟女友選一個，勸你快逃」。

還有網友爆料，真的有聽過類似的案例，而且男生私下還會與媽媽一起洗澡。

另外，其他男網友則表示「能這樣做的男人，包容心一定很強大，且感情一定相當持久，至於他喜不喜歡你，說真的看不太出來」、「小時候都被爸媽親一輪了...」。