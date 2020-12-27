細肩帶、短褲美女街頭徵乾爹 「不用有錢但酒量要好」

之前有女子在西門町公開徵友，引起許多人關注，沒想到日前西門町又出現另一名女子以同樣手法徵「乾爹」。（取材自臉書）

繼之前有位台灣 年輕女子在台北市西門町鬧區公開交友之後，日前又有網友發現另一名穿著清涼的女生也以同樣方式公開徵友，不過這名女子卻是很直接表明要找「乾爹」，照片被PO到網路上引起討論，有人痛批這種亂象，也有人認為這是酒店攬客的花招。

有網友在臉書 「爆廢公社」社團貼出照片，只見這名年輕女子長相清秀可愛，穿著細肩帶背心和牛仔短褲，坐在西門町街頭，前方擺著紙板並寫著「求找乾爹」，還敘述「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒，希望你是我夜晚的星星」，後面還附上LINE ID，引起路人圍觀，甚至還有警察 來關切。

照片一出引起網友們的熱議，「『乾爹』算新招」、「街頭藝人的表演？」、「這個是真的還是在搞怪拍照？」、「我比較好奇她不冷嗎？」、「我覺得她會先凍死」、「不用錢的永遠都是最貴的」。

不過也有許多人痛批這種亂象，「想紅用這招真的爛」、「現在是乞丐風正夯嗎？莫名其妙」、「替她們父母感到悲哀與可憐，教養出一個這樣小孩」、「真的價值觀錯亂」。

還有明眼人直指這是酒店宣傳的新花招，「酒店攬客的新招嗎？」、「酒店妹招客」、「酒店業配」、「這看起來就是剝皮酒店在找火山孝子」、「這一看就知道在模仿上次那個公仔廠商的套路，現在換酒商夜店也來參一腳了」、「就酒店想跟風上次事件而已」。