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又冷又黑！北極圈女子曝遛狗日常 出門包緊緊還得帶槍

編譯周辰陽／即時報導
北極圈內的挪威斯瓦巴群島現正處於天寒地凍的永夜時分，下午4點出門，外面一片漆黑還颳著風雪，遛狗就是一次冒險。TikTok／@sejsejlija
北極圈內的挪威斯瓦巴群島現正處於天寒地凍的永夜時分，下午4點出門，外面一片漆黑還颳著風雪，遛狗就是一次冒險。TikTok／@sejsejlija

挪威的斯瓦巴群島（Svalbard Archipelago）位於北極圈內，地點約在本土與北極點的正中間，也是全世界最北端的有人居住地之一，現正處於天寒地凍的永夜時分。當地一位瑞典裔居民就實拍自己「下午」出去溜狗前，必須先卯足全力「全副武裝」，才能避免自己被凍死或狗狗跑得不見蹤影。

從斯瓦巴居民布隆達爾（Cecilia Blomdahl）自拍影片可見，她先為自己飼養的芬蘭拉普蘭獵犬（Finnish Lapphund）「格林」（Grim）套上閃閃發亮的霓虹燈項圈與高能見度的反光背心，以防狗狗出門後一溜煙衝進永夜，讓她連找都找不到。

影片來源：YouTube

接著，身著保暖服的布隆達爾穿上防雪褲，依序戴上圍巾與毛帽好遮住臉龐，再穿上羽絨外套與「天線寶寶」型頭燈，最後背上擊退北極熊的步槍，接著才敢出門迎向不停咆哮的永夜風雪。

每日郵報報導，斯瓦巴群島冬季均溫為攝氏零下14度，夏季均溫也才攝氏6度，但布隆達爾定居當地已有5年，一開始是短住，後來變成長住，現落腳於最大島斯匹茨卑爾根島（Spitsbergen）首府朗伊爾（Longyearbyen）城外15分鐘車程的木屋。

布朗達爾表示，她平常都會牽著超喜歡戶外的格林出去冒險，不只牠興奮，連她也覺得很快樂，有時還會帶上牠那位喜歡串門的鄰家兄弟「芬里斯」（Fenris）。儘管當地冬季永夜「真的冷」、「溜狗就像探險」，不管何時出門，都要穿上好幾件衣服，更要做好充分準備，才能應對天氣、缺乏日光和野生動物。但狗狗其實很喜歡地面積雪雪，一路上花很多時間玩雪，最後才被她趕進小木屋。

被Inside Edition問到，為什麼選擇住到北極圈附近時，布朗達爾指當地有著許多驚奇的自然生態，整個村子都是有趣的人，大家都熱愛自然與探險，才會選擇住到這個地方。

挪威斯瓦巴群島地點約在本土與北極點的正中間，現正處於天寒地凍的永夜時分。居民布隆...
挪威斯瓦巴群島地點約在本土與北極點的正中間，現正處於天寒地凍的永夜時分。居民布隆達爾「下午」出去溜狗前，必須先卯足全力「全副武裝」，才能避免自己被凍死或狗狗跑得不見蹤影。畫面翻攝：YouTube/Inside Edition

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