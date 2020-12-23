我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

好萌！大象戴上口罩 扮聖誕老人宣導防疫

中央社／曼谷23日綜合外電
身著聖誕老人服飾的大象，還戴著特製的巨型防疫口罩。（路透）
身著聖誕老人服飾的大象，還戴著特製的巨型防疫口罩。（路透）

泰國首都曼谷市外一所學校今天出現4頭身著聖誕老人服飾的大象，還戴著特製的巨型防疫口罩。牠們有重要的任務在身：向小朋友推廣防疫的重要。

法新社報導，位於阿育他耶府（Ayutthaya）的吉拉薩維塔尤小學（Jirasat Wittaya School），興奮的孩子們邊唱聖誕詩歌，邊排隊等著和聖誕大象拍照，這是他們期待已久的年度盛事。這所小學距離曼谷車程約1小時。

4頭分別為6歲、14歲、15歲與18歲的大象，用象鼻捲起裝有口罩的籃子，分送給學童與校園外的駕駛。

英文與科學教師白克斯特（Brett Baxter）說，這個活動結合兩種文化，帶來有泰國風味的特別聖誕節精神。

阿育他耶府象園管理者伊提班（Ittipan Paolamai ）表示，大象於聖誕節造訪校園的活動已舉辦17年。

他告訴法新社：「今年由於疫情加上近來感染人數遽增，我們利用這個機會來提升民眾對新型冠狀病毒傳播的警覺性。」

擁有7000萬人口的泰國，迄今累計逾5700人確診。過去一週病例數暴增1000多例，和一名海鮮市場工作者有關。

然而對於大象造訪學校，不是每個人都認同這項傳統。

世界動物保護協會（World Animal Protection）顧問、擔任野生動物獸醫的施密特-柏巴赫（Jan Schmidt-Burbach）表示，把大象帶去學校「從事這類公開作秀是有問題的，令人無法接受」。

他告訴法新社：「孩子們會視大象為表演者和小丑，而不是野生動物。」

他也說，大象也會感受到壓力，總是有發生意外的風險，「大象也可能會失控，造成民眾受傷、甚至死亡」。

身著聖誕老人服飾的大象，還戴著特製的巨型防疫口罩。（路透）
身著聖誕老人服飾的大象，還戴著特製的巨型防疫口罩。（路透）
身著聖誕老人服飾的大象，還戴著特製的巨型防疫口罩。（路透）
身著聖誕老人服飾的大象，還戴著特製的巨型防疫口罩。（路透）

泰國 聖誕節 防疫

上一則

誤會大了！載著69名乘客的航班飛錯機場

延伸閱讀

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了

回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了
新聞評論 / 只破小洞跨年照辦 台灣走向川普化防疫？

新聞評論 / 只破小洞跨年照辦 台灣走向川普化防疫？
白色聖誕泡湯 大華府平安夜有雨

白色聖誕泡湯 大華府平安夜有雨

熱門新聞

美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

2020-12-17 06:21
Google日前發生大規模系統服務失效，有一名日本網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖為他在推特上PO出屋外下雪的景象。（取材自推特）

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

2020-12-17 00:35
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

2020-12-19 02:37
一對夫妻加班到深夜11時多，沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。（取材自臉書）

夫妻倆加班到深夜回家 見桌上「兩杯水、一張紙」哭了

2020-12-20 23:04
網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage

鞋帶孔真實用途「這樣綁」才護腳 物理治療師也認同

2020-12-19 00:35
遊民大變身影片爆紅。（取材自alessandrolobo_IG）

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

2020-12-21 02:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎