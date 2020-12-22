我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州逼近200萬確診 德州破160萬

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

公關團隊出動？湯姆克魯斯因「完美主義」才在片場發飆

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯片場發飆，被解釋成完美主義作祟，見不得工作人員不夠專業的行為。路透資料照片
湯姆克魯斯片場發飆，被解釋成完美主義作祟，見不得工作人員不夠專業的行為。路透資料照片

湯姆克魯斯在「不可能的任務7」片場飆罵工作人員沒有注意防疫安全距離，與他在影迷前和善、體貼形象大相逕庭，成為上周最受到矚目的娛樂圈大事之一，儘管同屬自製自演超級巨星的喬治柯隆尼表示認同他的舉動，還是有不少網友反感，甚至在社群網站上指他和「假和善真刻薄」的艾倫狄珍妮絲一樣，只會製造有害的工作環境。

對此，湯姆克魯斯與該片的公關團隊趕快動作、試圖滅火，在本期「時人」雜誌解釋湯姆克魯斯當天發怒背後的心情，表示他向來求好心切，有完美主義，特別「不可能的任務」片集他一直視為自己的寶貝，是他自己的招牌，因此格外重視，加上新冠肺炎疫情在歐美始終不見和緩，該片早先就曾暫停拍攝，他更不希望再有差池影響到進度，所以對於片場的工作人員一舉一動都相當要求，情緒也很緊張，背負強大壓力。換言之，這是一個完美主義者在高壓環境下理所當然的被人員們不夠嚴謹行為而激出怒火，不能解讀成超級巨星氣焰囂張亂發脾氣。

在「時人」中引述了一句說法：「湯姆克魯斯的生命中只有他的工作，當他看到不專業的行為就希望糾正。」其實很符合一般大眾對他的想法，因而英國八卦刊物指他與該片女主角海莉艾特沃假戲真做、擦出愛的火花，也不太像真會發生，該片工作人員一併否認此事，強調兩人就是拍片的夥伴而已。

湯姆克魯斯 社群網站 疫情

上一則

旅館驚見蟒蛇藏馬桶吐舌 網友驚呼：看了我蛋疼

下一則

紐約藝術家打造BOSS聖誕櫥窗 帶來太空溫馨歷險故事

延伸閱讀

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星
阿湯哥片場飆罵搞臭名聲… 網友：跟艾倫一個樣

阿湯哥片場飆罵搞臭名聲… 網友：跟艾倫一個樣
湯姆克魯斯「黑」掉了？網友稱有病、和艾倫半斤八兩！

湯姆克魯斯「黑」掉了？網友稱有病、和艾倫半斤八兩！
跟阿湯哥較勁？ 「前湯嫂」凱蒂認愛餐廳小老闆

跟阿湯哥較勁？ 「前湯嫂」凱蒂認愛餐廳小老闆

熱門新聞

美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

2020-12-17 06:21
Google日前發生大規模系統服務失效，有一名日本網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖為他在推特上PO出屋外下雪的景象。（取材自推特）

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

2020-12-17 00:35
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

2020-12-19 02:37
一對夫妻加班到深夜11時多，沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。（取材自臉書）

夫妻倆加班到深夜回家 見桌上「兩杯水、一張紙」哭了

2020-12-20 23:04
網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage

鞋帶孔真實用途「這樣綁」才護腳 物理治療師也認同

2020-12-19 00:35
遊民大變身影片爆紅。（取材自alessandrolobo_IG）

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

2020-12-21 02:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因