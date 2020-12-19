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-48℃停課！俄學童沒回家 還被目擊在雪地玩耍

編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯西伯利亞東部城市雅庫茨克是全世界最冷的城市，氣溫近日降到符合停課標準的攝氏零下48度，卻有小朋友絲毫不畏寒，直接跑到戶外的露天公園玩耍。取材自推特
俄羅斯西伯利亞東部城市雅庫茨克是全世界最冷的城市，氣溫近日降到符合停課標準的攝氏零下48度，卻有小朋友絲毫不畏寒，直接跑到戶外的露天公園玩耍。取材自推特

俄羅斯西伯利亞東部城市雅庫茨克（Yakutsk）是全世界最冷的城市，氣溫近日降到攝氏零下48度，終於符合停課標準，卻有當地居民拍到小朋友絲毫不畏寒，直接跑到戶外的公園玩耍。

來源：推特

從西伯利亞時報在推特公布影片可見，公園周邊都是公寓大樓，幾公尺之外就是伸手不見五指的白茫茫一片，整個地面也布滿厚厚的積雪，但穿著厚重衣物的小朋友們照樣開心地玩著旋轉咖啡杯，甚至見不到有一個大人在場陪伴。

這段影片在網路暴紅，網友開玩笑地留言指「他們的牛奶一定加了防凍劑」、「夠膽才能撐過這天氣，但俄羅斯人就在這天氣出外玩」。

報導指雅庫茨克的停課標準是攝氏零下42度至零下50度間，同時需要考量風寒指數與學童年紀。雅庫茨克東方近700公里的世界最冷鄉鎮奧伊米亞康（Oymyakon），停課標準則低到攝氏零下52度至零下56度，只要未達到標準，學生們照樣必須冒著急凍低溫上學去。

不過，也因為雅庫茨克動物收容所空間不夠，被依法圈補、等候接種疫苗與絕育手術的流浪貓狗最後還是被迫回到街頭，瑟縮發抖地捲成一團。有志工團體指出，一隻被拍到哀哀叫的母貓最後就因救援不及，在貓砂上凍斃好幾個小時才被發現。至少另外一隻狗喪命，還有數十隻夠無助地睡在雪中，等著好心人讓牠們進住宅區或商店避寒。

俄羅斯 推特 咖啡

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