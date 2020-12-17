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馬祖藍眼淚爆發 可人工重現

本報基隆訊
●海大經過三年多研究，發現藍眼淚一個晚上或一瞬間爆發，其實是有性生殖的過程。圖／中央社
●海大經過三年多研究，發現藍眼淚一個晚上或一瞬間爆發，其實是有性生殖的過程。圖／中央社

國立台灣海洋大學昨天發表藍眼淚研究成果，教授蔣國平指出，以往認為藍眼淚的發生是成長的過程，經過3年多研究，發現藍眼淚1個晚上或者一瞬間爆發，其實是有性生殖的過程；海大校長許泰文更說，海大研究已讓馬祖藍眼淚生態館，一年四季都可看到藍眼淚，並可以人工造成藍眼淚大爆發，下一步將開發出藍眼淚預報App，成為民眾的追淚指標。

蔣國平表示，當每一隻可分配到的餌料生物少於400隻時，因為有「危機感」，怕沒有食物，就會觸發有性生殖。有性生殖完成之後會產生所謂的孢子，可想成類似種子，會掉到海底沈積物當中，等到明年天氣好或者餌料充足時，因為攪到就整個一起萌發開來，所以是靠有性生殖來形成瞬間爆發，而不是靠成長而來。

中國抽砂船攪動海域 暗助種子萌發

馬祖藍眼淚被美國有線電視新聞網（CNN）列為世界15大奇景之一，海大研究團隊已掌握人工大量培養技術，可重現馬祖藍眼淚美景。

「餌料的多少和溫度決定會不會爆發」，蔣國平表示，馬祖藍淚眼一般出現時期在3月底到7月初，水溫低於攝氏27度時，當閩江水帶入豐富的陸源性無機營養鹽，特別是矽酸鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長，豐富餌料會引發夜光蟲數目快速發生。

今年中國抽砂船頻出沒，也有出現藍眼淚，研判是大量攪動海域讓海底種子萌發所造成。後續海大研究團隊將採集海底沉積物樣本，若發現海底存在大量夜光蟲配子，即可證實此假說。

蔣國平表示，他們認為，海底有很多藍眼淚，明年計畫開船到馬祖海域挖土，檢視有多少種子，如果成功將是很大的成果。目前團隊已可運用實驗室大量人工培養操作。

此外，蔣國平指出，過去認為夜光蟲經由無性生殖使得藍眼淚大爆發，但透過無性生殖須10天才能增加原來的1倍，經由實驗顯示，有性生殖其實扮演更重要角色。

●海底若有大量配子 即可證明結論

蔣國平表示，每隻夜光蟲最多可產生1024個配子，當環境不佳時，配子會全數沉積在海底，待環境、溫度適合時，配子就會像「種子發芽」般同步萌發，研究團隊後續將採集海底沉積配子，若發現海底存在大量夜光蟲配子，即可證實研究結論。

校長許泰文說，海大研究已讓馬祖藍眼淚生態館，一年四季都可看到藍眼淚，並可以人工造成藍眼淚大爆發，下一步將開發出藍眼淚預報App，成為民眾的追淚指標。

海大於2016年4月即開始推動馬祖藍眼淚研究，7月成功達成人工培養；2018年8月技轉廠商成立馬祖藍眼淚生態館，並於今年10月設立「馬祖海洋研究中心」，持續投入馬祖海洋環境生態與產業相關研究。

●每年四到六月，馬祖藍眼淚進入爆量期。圖／連江縣政府提供
●每年四到六月，馬祖藍眼淚進入爆量期。圖／連江縣政府提供
●海大經過三年多研究，發現藍眼淚一個晚上或一瞬間爆發，其實是有性生殖的過程。圖／...
●海大經過三年多研究，發現藍眼淚一個晚上或一瞬間爆發，其實是有性生殖的過程。圖／游明煌
●馬祖美景藍眼淚。圖／王廷宇提供
●馬祖美景藍眼淚。圖／王廷宇提供

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