我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防疫不能忍！阿湯哥2度在片場發飆 事後5人離職

駐中國大使 拜登考慮提名迪士尼董事長伊格

花500英鎊買聖誕裝飾 竟收到「2層樓高」超大尺寸

編譯中心／綜合報導
英國一名男子在網上錯買超巨大尺寸的鬼靈精裝飾品，足足有2層樓高，意外成為當地地標。（取材自推特）
英國一名男子在網上錯買超巨大尺寸的鬼靈精裝飾品，足足有2層樓高，意外成為當地地標。（取材自推特）

美麗的錯誤？英國一名男子理德爾（Ray Liddell）為了給7歲女兒小茉莉（Jasmine）一個聖誕節驚喜，於是在網上購買了知名聖誕節喜劇動畫電影《鬼靈精》的裝飾品，沒想到事後卻發現裝飾品竟比2層樓房還高，讓他相當驚訝。

根據《每日郵報》報導，事發於上個月，住在英格蘭達拉謨郡（County Durham）哈特爾浦（Hartlepool）的里德爾當時想買給7歲女兒小茉莉一個驚喜，於是在網路上花了500英鎊（668美元）購買了一隻鬼靈精充氣娃娃裝飾品。

然而，理德爾在網上訂購前忘了先檢查尺寸，直到拿到商品後才發現這個裝飾品居然長達35英尺（約10公尺），灌滿氣後足足比住家的2層樓房還高，成為一尊超巨大的鬼靈精，7歲的小茉莉看到後不但沒有被嚇壞，反而還興奮的尖叫了起來。

巨大的鬼靈精裝飾品被拍照上傳網路，一夕之間成為當地知名景點，更因此吸引超過5000名遊客到訪，親眼見識這尊巨大的鬼靈精。除此之外，理德爾也要求參觀的遊客捐款給慈善事業，目前已籌得2萬4000多元英鎊，並將這筆款項捐贈予當初照顧死於新冠肺炎的父親的臨終關懷之家。

聖誕節 美元 電影

上一則

彭佳慧唱出希望「總是會好的」 12/19線上見

延伸閱讀

假日裝飾的安全貼士 每年平均770起裝飾物引起的火災

假日裝飾的安全貼士 每年平均770起裝飾物引起的火災
紐約艾姆赫斯特醫院 首個市立醫院接種新冠疫苗

紐約艾姆赫斯特醫院 首個市立醫院接種新冠疫苗
防疫！紐約市預計聖誕節後暫停

防疫！紐約市預計聖誕節後暫停
喬州老夫妻聖誕節遊行後確診 恐接觸50兒童

喬州老夫妻聖誕節遊行後確診 恐接觸50兒童

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
阿拉斯加航空12日班機驚見一名男子在機翼上。（取材自推特）

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

2020-12-13 21:49
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
美國一名女子喝酒喝到不醒人事，隔天醒來竟發現自己正在「騎馬」，就連身邊的人都說著她完全聽不懂的西班牙語，這時她才驚覺自己跨越了美墨邊境。（取材自TikTok）

美國女子喝醉睡著 醒來竟在墨西哥叢林騎馬狂奔

2020-12-12 23:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網
宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登總統」威壓國會別鬧了

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登總統」威壓國會別鬧了
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居