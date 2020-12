花500英鎊買聖誕裝飾 竟收到「2層樓高」超大尺寸

美麗的錯誤?英國一名男子理德爾(Ray Liddell)為了給7歲女兒小茉莉(Jasmine)一個聖誕節 驚喜,於是在網上購買了知名聖誕節喜劇動畫電影 《鬼靈精》的裝飾品,沒想到事後卻發現裝飾品竟比2層樓房還高,讓他相當驚訝。

根據《每日郵報》報導,事發於上個月,住在英格蘭達拉謨郡(County Durham)哈特爾浦(Hartlepool)的里德爾當時想買給7歲女兒小茉莉一個驚喜,於是在網路上花了500英鎊(668美元 )購買了一隻鬼靈精充氣娃娃裝飾品。

然而,理德爾在網上訂購前忘了先檢查尺寸,直到拿到商品後才發現這個裝飾品居然長達35英尺(約10公尺),灌滿氣後足足比住家的2層樓房還高,成為一尊超巨大的鬼靈精,7歲的小茉莉看到後不但沒有被嚇壞,反而還興奮的尖叫了起來。

巨大的鬼靈精裝飾品被拍照上傳網路,一夕之間成為當地知名景點,更因此吸引超過5000名遊客到訪,親眼見識這尊巨大的鬼靈精。除此之外,理德爾也要求參觀的遊客捐款給慈善事業,目前已籌得2萬4000多元英鎊,並將這筆款項捐贈予當初照顧死於新冠肺炎的父親的臨終關懷之家。

Is this Teesside's best Christmas display?!

The 35ft Grinch can be found in Hartlepool.🎄 pic.twitter.com/THPsP6p7EW