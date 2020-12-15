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客製聖誕玩具要價33萬元 設計師被批「品味零分」

編譯中心 / 綜合報導
要價25萬英鎊，耗時8個月創作、152公分高的玩具小騎兵。(影片截圖)
要價25萬英鎊，耗時8個月創作、152公分高的玩具小騎兵。(影片截圖)

英國高級女裝設計師溫涵姆（Debbie Wingham）透露近期忙著為全球富豪客戶製作聖誕節禮物，其中的亮點商品要價25萬英鎊（約33萬美元），是她耗時8個月創作、152公分高的玩具小騎兵。

溫涵姆說訂製小騎兵的客戶是一對俄羅斯夫妻，為了歡慶他們第一個孩子的第一個聖誕節，「想要一份特別物件來紀念這重要時刻。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，小騎兵主體由300多個來自世界各地的骨董玩具罐組成，價值為4000英鎊，並從要價5000英鎊路易威登（Louis Vuitton）的行李箱上取下徽標皮革面料，作為小騎兵身上裝飾。再塗上鑽石星塵及啞光漆。

小騎兵身上還鑲有價值6萬2000英鎊鑽石以及一顆8萬英鎊的藍寶石。小騎兵的服裝上則以各種香奈兒（Chanel）復古鈕扣點綴，總價為1000英鎊，他帽子上則有要價9萬5000英鎊的卡地亞（Cartier）客製寶石。

溫涵姆提到跟富豪客戶合作仍有困難，「他們通常不會直接告訴我他們想要什麼。我必須深入了解客戶，例如他們喜愛的東西或家庭生活，然後再將概念轉化成作品。」溫涵姆認為工作過程會有很大的壓力，但自豪以跳脫框架的思考獲得客戶們的青睞。

網友Je Wallace批評溫涵姆品味差，作品毫無美感，「竟然用這麼多錢做出看起來這麼廉價的成品。」網友Spiny Norman也說「什麼格調的禮物都會有人買，包括沒格調的禮物。」

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