我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed今年最後一場貨幣決策會 市場關注六大重點

義國今年死亡數恐創戰後新高！專家轟政府應對慢

彭佳慧唱出希望「總是會好的」 12/19線上見

紐約訊
彭佳慧唱出希望「總是會好的」12／19線上見。（世界日報／提供）
彭佳慧唱出希望「總是會好的」12／19線上見。（世界日報／提供）

情歌天后彭佳慧受世界日報邀約，將於12月19日美東晚上9點由美國世界日報舉辦、麥當勞贊助播出「五力全開 Our Hope線上演唱會」。世界日報為了在美國嚴重的疫情下，能夠用音樂讓美國華人帶來全新希望，邀請彭佳慧首次獻唱新歌<總是會好的>，希望帶給大家正面的力量。

彭佳慧邀請大家參加12月19日五力全開Our Hope線上演唱會:

曾獲得台灣金曲獎最佳國語女歌手獎的彭佳慧表示， 因為疫情關係，今年很少飛外地，但也有更多時間在家裡陪家人與小孩，同時也製作了新的專輯。因為疫情關係，她能夠在線上唱給美國華人聽，覺得是一件很開心的事。

彭佳慧說: 「她將在Our Hope線上演唱會上，第一次演唱她特別作曲，由羅文裕作詞的新歌<總是會好的>，希望藉由這首新歌，帶給全球聽眾一個大大的鼓勵，並希望大家走出疫情，也相信一切”總是會好的”」。

彭佳慧還表示，面對2021年，她由衷希望:「2020年是很特別年分，我想多年後再回顧，一定會被一直記住、提起，雖然疫情阻礙了行動，也給了很多美好，但千萬不要對愛放棄，總有一天我們會在某個角落再見面。」

五力全開Our Hope線上演唱會除了邀請金曲天后彭佳慧外，還有台灣歌手林宥嘉、周興哲、台裔美藉歌手Jason Chen(陳以桐)以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)也將參與當天演出。

另外，上Our Hope線上演唱會活動網站，就有機會獲得彭佳慧親筆簽名的麥當勞T恤。邀請大家12月19日美東時間晚上9點，記得上活動網站觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著她一起迎接2021年新希望: ourhope.worldjournal.com

疫情 美國 世界日報 台灣 麥當勞

上一則

新研究發現 袋鼠也能有意識與人「溝通」

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
阿拉斯加航空12日班機驚見一名男子在機翼上。（取材自推特）

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

2020-12-13 21:49
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00
老虎媽媽箭鏃與女兒希蒂為地盤大打出手，邊發出吼叫、邊躍身撲向彼此，也都伸出虎爪拍擊與毆打對方，直接在觀光客乘坐吉普車前方的路邊打成一團。畫面翻攝：MAILONLINE

長大就該自立！老虎媽媽揮虎爪把女兒逐出家門

2020-12-09 05:48
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高