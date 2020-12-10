說謊成自然！3個星座根本是「演技高手」雙魚裝可憐

想要這些星座不傷害，就別去踐踏她說出的謊言。圖／摘自 pexels

12星座中，有3個星座的撒謊技術一流，演技更是讓人瞠目結舌，想要不被傷害到就必得而遠之。這些深不可測的星座，有時候雖是為了更好的結果而去說了謊，但謊言終究是毒藥，一旦上癮就需要更多的解藥去彌補。

在日常生活中的天蠍座，往往都扮演著沈穩且正經的角色，與他們交往時間一長，就會發現其實城府很深，是你永遠也不懂的境界。對於感情來說，天蠍座很懂得掌控對方的需要跟弱點，這時他們也很懂得，該如何利用這些資訊去贏得對方的喜歡，從相愛的觀點來看，只有真的非常喜愛你的天蠍才會下這番苦心。

然而對蠍座是有報復心，但因為本身戒心較強的天蠍，會用撒謊來掩飾自己真正的內心，不是每個天蠍座都會傷害人，畢竟不踩他又何必在乎他會不會有報復心呢？

水瓶座／謊言指數★★★

想要馴服水瓶座可能比登天還難，天生有著多變的性格，將人與人間的交往與是非，都對待的非常真誠，當然這樣也容易讓謊言能夠成立。

在感情上的水瓶座，會一直跟著對方的腳步向前行，但也因此摸透了對方的門路，一旦被發現撒謊的水瓶座也總能自圓其說、舌燦蓮花，但真的喜歡你的水瓶座，即使真的喜愛說謊，也請放心，只要不去觸碰那顆脆弱的小宇宙，他也不會輕易傷害對方。

雙魚座／謊言指數★★★★

外在柔情似水，面容好像總有說不完的委屈，是雙魚座給人有種溫柔嬌嫩的感受。然而在這種外在嬌柔的表面下，其實雙魚座為了生存可是有異於常人的生存能力跟法則，當被傷害了，會激起他的無限鬥志。

相對地為了達成自己的目標與目的，想要犧牲其他人、踏著其他人往前行也不是不可能的。在感情裡面雙魚座喜歡控制整個局面，才能得到真正的安全感跟內心的踏實。而在事業方面，表面會做到讓人覺得自己是永遠的被害者，嘴裡講了一口仁義道德，因為你的謊言讓周遭的夥伴、同事、另一半都跟著這樣的謊言中受罪，會營造著一個說謊的氛圍讓大家好好住在裡面，無論攻守都能安然全身而退。