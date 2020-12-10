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玩偶變身大壞蛋！媽媽惡搞聖誕小精靈場景 嚇哭5歲兒

編譯中心 / 綜合報導
英國一位媽媽將5歲兒子的鬼靈精玩偶變身為「吃掉小精靈的大壞蛋」。(取材自mirror)
英國一位媽媽將5歲兒子的鬼靈精玩偶變身為「吃掉小精靈的大壞蛋」。(取材自mirror)

英國30歲媽媽李（Tanya Lee）日前將五歲兒子奧斯卡（Oscar）的鬼靈精（Grinch）玩偶變身為「吃掉小精靈的大壞蛋」，讓奧斯卡哭了半小時，還對鬼靈精產生陰影不讓它再次靠近小精靈。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，當天李一家吃完烤雞，她看到桌上的雞骨頭一時玩性大開決定惡整奧斯卡。她先將骨頭按小精靈身形擺放，在骨頭旁放拿著餐具的鬼靈精。奧斯卡目睹一切大哭說：「鬼靈精不能吃掉小精靈」。李後來拿出完好如初的小精靈告訴奧斯卡這只是開玩笑，但奧斯卡再也不敢看鬼精靈，也不讓小精靈靠近鬼靈精。

網友Chidog指責李不該對奧斯卡開這樣的玩笑：「孩子在這個年紀想像力很豐富，還分不出現實跟虛構故事。」網友Anotherdayin也提到：「如果讓孩子哭了半小時，就不能算是笑話了。媽媽很自私且殘忍。」網友leicesterslass說李對兒子開的玩笑太過火，還在「道具上加了血，很病態。」

李表示或許部分網友認為她是壞媽媽，但她覺得這玩笑無傷大雅：「奧斯卡是我的孩子，如果我認為他可以應付這些事我就會做，我了解我的孩子，他雖然哭了一會，但最終會沒事的。」她還譴責有些人就是很愛躲在螢幕後當正義魔人。

奧斯卡 英國

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