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大雄撞見「靜香洗澡」是犯罪！網連署《哆啦A夢》刪除

編譯中心 / 綜合報導
在《哆啦A夢》漫畫中，大雄三不五時就會撞見靜香洗澡，令網友感到不舒服。（取材自推特）
在《哆啦A夢》漫畫中，大雄三不五時就會撞見靜香洗澡，令網友感到不舒服。（取材自推特）

許多人從小看日本動畫《哆啦A夢》長大，或許對其中一個情節很熟悉，就是大雄偶爾會誤闖靜香的浴室，撞見她在洗澡。如今有日本網友發起連署，要求電視台刪除相關畫面，並表示會帶壞小孩。

日本網友虫真綠野在網站「Change」發起連署，要求朝日電視台和《哆啦A夢》製作公司，刪除有關大雄誤闖靜香浴室的橋段，因為這不是普通的失誤或惡作劇，而是一種性傷害，這種行為放現實生活中，會讓女性心裡蒙上陰影。

虫真綠野呼籲動畫製作公司，未來創作《哆啦A夢》新故事時，要避免出現偷窺洗澡及女性身體裸露的畫面，如果無法避免，至少要加上「不允許這種犯罪行為」的警語。另外，如果出現掀裙子、偷看內衣等畫面，也視為一種性傷害，應該盡量避免。

虫真綠野透露，自己從小看《哆啦A夢》長大，也習慣看到靜香春光外洩的鏡頭，等到自己當了父母，才發現動畫問題太多，不希望動畫中這些不正確的行為，去教壞小孩。截至目前，這項連署已經獲得937人支持。

雖然許多網友認同虫真綠野的看法，但也有網友嘲諷「難道看了海賊王，就會去當海賊嗎？」，虫真綠野則回應，在這個社會孩子去當海賊非常困難，但如果有不困難的事，例如闖入浴室，孩子還是有可能去模仿。

日本

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