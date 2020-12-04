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冬至抬頭看！木星、土星睽違800年「最靠近」

冬至抬頭看！木星、土星睽違800年「最靠近」

記者張聲肇／綜合報導
土星和木星在21日冬至這一天，會走到800年以來最接近的距離， 將出現「雙行星」的罕見天象。圖為11月19日在內華達州拉斯維加斯一處公園上空，看到月亮(由左至右)、土星、木星相當靠近。(Getty Images)
土星和木星在21日冬至這一天，會走到800年以來最接近的距離， 將出現「雙行星」的罕見天象。圖為11月19日在內華達州拉斯維加斯一處公園上空，看到月亮(由左至右)、土星、木星相當靠近。(Getty Images)

太陽系這兩大行星木星和土星本月21日冬至那天，將走到800年以來最接近的距離；那天晚上，朝天空西南邊望，會看到兩大星球彷彿比鄰而居，出現「雙行星」的罕見天象。

萊斯大學天文學家哈提根(Patrick Hartigan)說，簡直會近得像是要重疊--這兩顆行星要並排本就難得，大約每20年一次，並排且又那麼靠近，更非比尋常。他說，木土兩星這麼靠近的景象，最近一次是在西元1226年3月4日黎明前的天空。

天文學家把12月21日晚上將出現的這個天象叫做星體的「並排」，彗星、月亮、行星、星星，都可能從地球上看起來像在並排，實際上，在廣袤的太空，它們仍相隔好幾億哩。

太陽系裡面頭兩大行星木星和土星每隔20年，會在各自繞日軌道上形成並排，上次並排是2000年，今年的並排之所以特別，是兩大行星看起來相隔僅滿月直徑的五分之一遠，也就是只差0.1度，中世紀以來首次這麼「接近」。

上一次兩星並排如此近是在1623年，但並排位置太接近太陽，地球人無福欣賞，因此，天文學界把地球觀測得到的土木並陳紀錄，推到1226年，將近800年前，成吉思汗攻打西夏那年。

哈佛-史密森太空物理中心發言人艾咪‧奧利佛(Amy Oliver)說，既然是800年一見，是多麼獨特、難得，就把它稱作是老天爺「給我們的假期禮物吧，也算是2020年對人心的安慰」。

新冠病毒全球氾濫以來，這兩大行星就開始越走越近，進入12月的夜空裡，已肉眼可見，是天空的兩大亮點，較模糊那顆，是離地球更遠的土星，較亮的，就是九大行星中最大的木星。

既然如此，何必等到冬至？哈提根和奧立佛都鼓勵愛星族現在就開始仰觀天象。

哈提根接受今日美國報訪問時說，未來兩周，大家真的可以看著它們移動，酷斃了，「因為我們可以看到走在軌道上的兩大行星，現在就弄清楚它們各自的位置，冬至那晚，欣賞起它倆並排而行，誰在前誰在後，就容易了。」

土星和木星在21日冬至這一天，會走到800年以來最接近的距離， 將出現「雙行星」...
土星和木星在21日冬至這一天，會走到800年以來最接近的距離， 將出現「雙行星」的罕見天象。圖為11月19日在內華達州拉斯維加斯一處公園上空，看到月亮(由左至右)、土星、木星相當靠近。(Getty Images)

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