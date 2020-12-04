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水族館螃蟹大打出手「角角過招」 網笑：影片有魔性！

 聯合新聞網／綜合報導
有日本網友在水族館拍到兩隻螃蟹，疑似因搶地盤而大打出手，逗趣影片吸引不少網友點閱。（取材自twitter）
有日本網友在水族館拍到兩隻螃蟹，疑似因搶地盤而大打出手，逗趣影片吸引不少網友點閱。（取材自twitter）

大自然無奇不有，看似溫馴，活動力不高的螃蟹，也有倔強的一面。近來就有網友在水族館，拍到一對正在「打架」的螃蟹，影片立刻在網路上掀起討論。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日前有推特網友前往位於和歌山縣的「白濱水族館」時，意外拍下水族箱中有兩隻不同種類的螃蟹疑似正在爭鬥。影片中，右方的螃蟹不斷向左接近，但旋即又遭到左方的螃蟹驅離。右邊螃蟹仍不死心，再度向左移動，卻仍然被左邊螃蟹用蟹角頂回去。

水族館方表示，左邊的螃蟹是屬於「菱蟹」的一種、右邊則是「盒蟹」，這兩隻螃蟹爭鬥的原因，很可能是為了「搶地盤」。由影片來看，右邊螃蟹應該是很中意左邊的位置，因此試圖接近，但左邊螃蟹絲毫不想讓出地盤，因此背靠著玻璃進行防禦。平常這兩隻螃蟹性格都算溫馴，雖然偶爾也有類似行為，但這麼激烈的狀況還是第一次。

網友們也紛紛被這段有趣的影片吸引，回應：「根本鬥陣俱樂部」、「矛與盾的戰爭」、「這個影片有魔性，我也躍躍欲試了」、「好像彈珠檯在把珠子彈回去」、「其實他們一定感情很好對吧」。

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