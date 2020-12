紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

美國 福斯新聞旗下位於紐約的第5頻道報導,紐約市 中心上州上空在2日下午白光閃爍,一聲神秘的巨響響徹美國多州,連住在加拿大的民眾都聽見了。此事引起網友熱議,有人認為可能是隕石撞地球,也有人開玩笑稱或許是外星人接管地球。不過,美國流星協會指出,可能是流星劃過大氣造成引起白光和巨響。

民主黨籍政治人物米索推文表示,他聽見爆炸聲後,整個房子都在震動。不少人也附和稱他們有相同經歷。

美國流星協會當時收到馬里蘭、密西根、俄亥俄、紐約和賓州,甚至是加拿大安大略省關於神秘火球的近百起通報。網路攝影 機網絡公司EarthCam位於安大略省的攝影機捕捉到閃光和不明物體劃過天際的畫面。

EarthCam數位內容行銷人員悉妮.費德說:「加國多倫多的加拿大國家電視塔頂端攝影機捕捉到疑似是流星的物體。此物像火一般,閃著亮光進入大氣層。我們不確定這和什麼有關。」

雖然在白天看見流星很罕見,但只要岩石夠大,得以穿過地球高層大氣,地上的人們就能看到。

WOAH. Okay, now this is pretty wild! @EarthCam video shows a fireball meteor producing a huge flash over Upstate NY on Wednesday afternoon. There were reports of a loud boom from Ontario to Virginia! #meteor #NewYork pic.twitter.com/onb3kftf96