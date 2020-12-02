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5個星座最懂閃避麻煩！巨蟹超圓融、惹毛牡羊會有鬥志

記者劉小川／台北報導
麻煩到來時，先別急著求救，而是思考能為自己做什麼。取材自pexels
麻煩到來時，先別急著求救，而是思考能為自己做什麼。取材自pexels

身邊總有些聰明的人，似乎沒有做些什麼，卻可以依然耀眼地過著生活，或更會過好生活，以下5個星座，可以說是不找自己麻煩，且聰明的代表星座。

天蠍座

水象星座本身第六感就特別強烈，也對生命有著獨到的個人見解。洞察力強大的天蠍座有著細膩與敏銳並存的細心，許多事情無論是光明面、黑暗面都能懂得應對及自我療癒，是一個深不可測的星座，在人生戰場之中的天蠍座，許多事情似乎有著預知能力，總能捷足先登的比他人快一步踏上，絕對不會讓麻煩找上自己的門。

射手座

擁有無比探險精神的射手座喜歡不斷嘗試新鮮的事物，與人交際上更是得心應手。古人常說讀萬卷書不如行萬里路，許多道理的參透都來自這些書本裡，而在未知的人生旅途中，射手座雖然不知道下一步的自己是否能成功，但勇敢善戰的射手座，總能巧妙地躲開麻煩，為自己開拓一條屬於自己的道路，成功之路就越接近自己。

巨蟹座

有著溫暖的心臟，做事不雷厲風行，時常用著包裹式的照顧細心呵護著身邊重要的人，又或許巨蟹座不像是職場上的那些風雲人物，有著強大的企圖心與魄力，卻有著圓融處世讓人敬佩的優點。自我修復力超強的巨蟹座，不會吝嗇分享正能量給身邊重視的每一個人，所以巨蟹座不僅聰明，也絕對是一個貼心的知己。

雙子座

常覺得雙子座在生活與事業有著不同面向，換著不同的面具過生活，是雙子座的人生法則，非常聰明又堅強，在遇到困難時的雙子座，第一時間想到的並不是求救，而是要靠自己的能力怎麼去解決現在的困難。雙子座確實有時候讓人覺得高冷，但正因如此有著獨立而對自己夠坦誠，不需要別人為他擔憂什麼，擁有著保護自己的能力，想要麻煩找上他不是這麼容易。

牡羊座

雖身在火象星座的牡羊，卻是大家意想不到的聰明人物。牡羊座時常給人的印象就是脾氣一來拉也拉不住、擋也擋不了。但其實牡羊座並非大家想像的那麼火爆，天生聰慧、反應快也擅長與人溝通，無論在什麼樣的環境下，都能快速適應周遭的生態。許多困難的事情放在牡羊座的身上，似乎這些困難都不再是什麼難事，反而是這些困難激勵了牡羊座對任何事物的鬥志，所以要找牡羊麻煩也千萬三思而後行。

什麼樣的朋友不怕麻煩找上身？又有哪些人對於麻煩避而遠之？取材自pexels
什麼樣的朋友不怕麻煩找上身？又有哪些人對於麻煩避而遠之？取材自pexels
害怕麻煩的到來，就要聰明應對，冷靜思考。取材自pexels
害怕麻煩的到來，就要聰明應對，冷靜思考。取材自pexels
原來牡羊座才是真正的社會生存達人。取材自pexels
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