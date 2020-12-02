我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

參加華人慶生聚會 舊金山市長疑違防疫令惹爭議

17歲少女住過24寄養家庭 終被28歲媽認養 定居肯塔基

編譯中心 / 綜合報導
美國17歲少女（右）在過去10年輾轉住進24個寄養家庭後，終於被28歲的媽媽（圖左）認養。(取自yahoo)
美國17歲少女（右）在過去10年輾轉住進24個寄養家庭後，終於被28歲的媽媽（圖左）認養。(取自yahoo)

美國17歲少女阿姬拉（Akyra ）在過去10年輾轉住進24個寄養家庭後，終於在9月被28歲的媽媽霍爾絲妲（Katie Holstein）認養。

英國雅虎（Yahoo! UK）報導，去年3月到凱蒂家接受臨時照顧，數個月後阿姬拉詢問凱蒂能否收養她，凱蒂決定認養阿姬拉，讓她完成高中學業。凱蒂也在同一天領養1歲的麥可（Michael），一家三口在肯塔基州（Kentucky）展開新生活。

凱蒂在遇見阿姬拉之前，曾撫育16個孩子，最小的只有3天大，但從未照顧6歲以上的孩子。阿姬拉表示自己流離失所多年已疲憊不堪，慶幸自己遇見凱蒂：「過去的日子很艱辛，但我始終相信會遇到能依靠的家人。我終於有安全感了，感覺真棒。」

凱蒂認為迎接17歲孩子進入家庭別具意義：「我初次遇到阿姬拉時非常緊張，畢竟照顧大孩子與小孩子截然不同，而且我從沒照顧過大孩子。」

凱蒂說認養阿姬拉是項挑戰，因為她已經有生活經驗且個性獨立，跟教養小小孩差很大，但凱蒂也樂見有個大女兒可以「一起看Netflix影集或互傳哏圖，還能東扯西聊。」

美國 肯塔基州 英國

上一則

金字塔前拍性感照挨罵 全因模特兒太胖了？

下一則

怎麼選？怎麼用？櫃姐解密粉餅、粉底液

延伸閱讀

席琳娜惹怒小賈斯汀、凱蒂佩芮、麥莉…遭娛樂圈封殺？

席琳娜惹怒小賈斯汀、凱蒂佩芮、麥莉…遭娛樂圈封殺？
麥可B喬登 獲選最性感男人

麥可B喬登 獲選最性感男人
「富比世」最吸金已故名人 柯比布萊恩上榜 麥可仍第1

「富比世」最吸金已故名人 柯比布萊恩上榜 麥可仍第1
奧蘭多布魯女友凱蒂佩芮 選後發言挨批

奧蘭多布魯女友凱蒂佩芮 選後發言挨批

熱門新聞

吳綺莉。（取材自微博）

爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌

2020-11-27 00:20
英國高中少女Ella Norton（圖上方人物），被認為是「最像艾瑪華森」的人。（取材自Instagram）

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

2020-11-24 02:26
印度一名攝影師近日在托多巴安達里老虎保育區內，驚見一場熊與老虎的「世紀大對決」。Arpit Parekh

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

2020-11-25 05:55
奈及利亞花花公子麥克（Pretty Mike）行事高調，日前帶著6名懷孕的女友出席名人婚禮，反而成為婚禮焦點。(取材自Instagram @prettymikeoflagos)

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」

2020-11-27 02:23
圍觀女子拍到白色霧狀身影在水面上行走。（截自YouTube @Schengen Story News）

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

2020-11-26 02:40
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民納里斯11月23日在海邊發現幾個看上去有點像石頭的團塊，隨後發現可能是全世界有史以來最大量的「龍涎香」。路透/Newsflare

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

2020-12-01 06:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元