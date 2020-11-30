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白宮將迎來新寵？傳白登也有望成為「貓奴」

編譯徐榆涵／綜合報導
美國總統當選人白登2018年在德拉瓦州人道協會，與當時剛領養的德國牧羊犬「少校」合影。美聯社
美國總統當選人白登2018年在德拉瓦州人道協會，與當時剛領養的德國牧羊犬「少校」合影。美聯社

美國總統當選人白登明年1月將帶著自己的寵物入主白宮，代表白宮將重返飼養寵物的傳統，但白登目前只養了兩隻德國牧羊犬，不排除會再養一隻貓，而白宮上一次出現貓已經是10幾年前的布希總統時代。

紐約時報報導，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「週日晨間」（Sunday Morning）主持人保莉（Jane Pauley）27日在推特上預告說，喵星人有望加入白登的寵物行列。此前白登妻子吉兒（Jill Biden）在受訪時已暗示，不介意養一隻貓咪，「我很想養一隻貓」，「我喜歡家裡有很多動物」。

但目前貓咪的品種和名字仍不得而知。白登也尚未回覆置評要求。而總統川普因為有潔癖，成為100多年來首位沒有養寵物的美國總統。

上一次出現「白宮第一貓」是在布希總統時期，布希家庭飼養一隻名叫「印蒂亞」（India）的黑色短毛貓，名字是從德州遊騎兵隊棒球前球員西耶拉（Ruben Sierra）的暱稱「印地安人」（El Indio）獲得靈感，但印蒂亞也有著「威麗」（Willie）的暱稱。印蒂亞死於布希離開白宮前的2009年1月。

由於「印蒂亞」的英文跟「印度」同名，因此引發印度人民不滿，有示威民眾在2004年7月焚燒布希的雕像，以抗議這隻貓名對他們國家而言是種侮辱。

白宮歷史學家珍妮弗．皮肯斯（Jennifer Pickens）指出，隨著公眾對白宮內部生活愈來愈感興趣，多年來外界也對總統的寵物感到愈來愈好奇。

珍妮弗說，寵物不僅能賦予總統人性，還能軟化他們的形象，白登新寵物的加入，也能代表白登就任後對這個國家的期望，「也許這象徵著白登一再重申國家團結的希望。我知道這很老掉牙，但我很好奇會怎樣」。

白登 白宮 美國

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