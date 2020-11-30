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海灘驚見藍色類外星生物 「海裡最美的殺手」身分曝光

編譯中心 / 綜合報導
南非婦人發現沙灘上有個長相奇特的生物，有著藍色的背部跟白色腹部，全長不到3公分。取材自mirror
南非婦人發現沙灘上有個長相奇特的生物，有著藍色的背部跟白色腹部，全長不到3公分。取材自mirror

南非婦人瓦格娜（Maria Wagener）日前在當地海邊散步時，發現沙灘上有個長相奇特的生物，有著藍色的背部跟白色腹部，全長不到3公分。長年住海邊的瓦格娜說她第一次看到這種生物，而直覺告訴她要遠離這種生物。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，瓦格娜當時找到約莫20個這種外型奇特的生物，她表示之前會把擱淺的海星放回海中，但這次她認為這種生物會螫人，手邊又沒其他物品可以抓牠們，所以完全不敢碰牠們。

瓦格娜調查後發現這些生物是又名「藍龍」、「藍天使」的無殼類「大西洋海神海蛞蝓」（學名：Glaucus atlanticus），還有「海裡最美的殺手」之稱。原本分布在墨西哥灣、澳洲等泛熱帶地區，後來可能因為地球暖化海水溫度上升之故，在溫帶、熱帶海域也能發現牠們的身影。

大西洋海神海蛞蝓身上的藍色跟白色是絕佳保護色，讓海上及海裡的掠食者發現不到牠們。牠們會吃海洋中上層的浮游生物，包括有毒的僧帽水母（學名：Physalia physalis）。人們有時捕捉大西洋海神海蛞蝓會被牠們身上的刺胞螫傷。

瓦格娜提及她看到這些生物時，牠們的身體還會動，慶幸自己沒有徒手抓牠們，因為最終「海水會把牠們衝回海裡。」

南非婦人第一次看到這種生物，直覺告訴她要遠離這種生物。取材自mirror
南非婦人第一次看到這種生物，直覺告訴她要遠離這種生物。取材自mirror

澳洲 墨西哥 天使

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