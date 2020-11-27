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貓神降臨、城堡起火…「失敗寫真賽」搞笑照片一籮筐

編譯中心 / 綜合報導
日本一名網友本來要拍灰姑娘城堡，拍出來卻彷彿置身於大火之中。(取材自推特)
日本一名網友本來要拍灰姑娘城堡，拍出來卻彷彿置身於大火之中。(取材自推特)

現在社群網路發達，許多人都會利用IG、FB等網站，上傳自己拍攝的照片。為了追求美觀，更是有不少人花功夫研究攝影技巧，但難免還是有一些失敗照片。最近就有日本網友，故意公開各種各樣的失敗照片，逗趣畫面反而讓人嘴角上揚。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，最近在日本推特，吹起一股分享自己拍攝失敗的照片風潮。這些投稿會貼上「全日本失敗写真協会」的標籤，而照片的內容都相當令人噴飯。例如一位網友，本來是想拍攝迪士尼樂園中的「灰姑娘城堡」，結果拍出來的，卻是彷彿整棟正在燃燒的樣子。

另外也有網友，原本想拍出美麗的星空，但最後拍到的，卻是有如「星際大戰」中穿梭銀河的景象。還有人想拍還有人本來是要拍自家的可愛貓咪，結果因為光線干擾，導致只露一個貓頭出來，彷彿是「貓神降臨」。

由於實在太過有趣，這些「失敗照」立刻引起話題，網友們紛紛表示「我不行了，真的太好笑了」、「灰姑娘城被攻陷啦」、「別騙喔這根本就直接是星際大戰的圖吧」。而目前為止，仍有持續有許多網友投稿各種爆笑失敗照片，顯然熱潮還會繼續再維持一陣子。

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