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詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

編譯徐榆涵／綜合報導
圍觀女子拍到白色霧狀身影在水面上行走。（截自YouTube @Schengen Story News）
圍觀女子拍到白色霧狀身影在水面上行走。（截自YouTube @Schengen Story News）

菲律賓北達沃省（Davao del Norte）一名在採石場工作的男子唐登（Dondon），21日為了救流浪狗，自己不慎溺水身亡，就在當地警消忙著救援時，一名在現場的女子古鐵雷斯（Shanel Guiterrez）卻驚訝發現自己錄到驚人畫面，聲稱自己拍到了唐登的靈魂。

來源：Schengen Story News

英國太陽報報導，古鐵雷斯說自己拍到一團白色霧狀形體浮出水面，認為那個就是唐登的靈魂，且還在水上行走。她表示，「這很毛骨悚然，因為我沒想到會用手機拍到這種東西。我知道那是他的靈魂，當我看到時，立刻起了雞皮疙瘩」。

據報導，唐登在砂石場發現一隻流浪犬掉入水中，因此把流浪犬逼到角落較安全的地方，試圖把流浪犬救上岸，未料自己也失足滑入水域更深處，唐登同事發現後立即報警，搜救行動持續近兩個小時，在圍觀民眾驚呼看到白色靈魂從水中浮出後，救援人員用怪手在白色霧狀形體浮現處附近，挖到唐登的遺體。

當被質疑是否使用軟體編輯影片時，古鐵雷斯堅稱這個畫面就是原始影片，沒有動過任何手腳，並補充說，原本只是要紀錄警消救人的過程，沒想到會看到如此靈異的畫面。

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