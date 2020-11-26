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嬤錯發感恩節簡訊 認了陌生孫 連5年聚餐今年最感傷…

中央社／舊金山24日電
鄧契（右）和辛頓（左）四年前通過文字相識，從那時起就一起慶祝感恩節。 （取材自推特）
鄧契（右）和辛頓（左）四年前通過文字相識，從那時起就一起慶祝感恩節。 （取材自推特）

4年前，美國一位奶奶邀孫子共進感恩節晚餐，結果發錯簡訊給一位陌生高中生，兩人就這樣維持每年聚餐的約定。今年奶奶丈夫因新冠肺炎病逝，提前慶祝的餐桌上少了一人。

美國有線電視新聞網（CNN）23日報導，2016年時，住在亞利桑那州的鄧契（Wanda Dench）傳手機簡訊告知孫子感恩節聚餐時間，但不知道孫子手機換號碼，這則訊息因此傳到了號碼新主人辛頓（Jamal Hinton）手上，當時17歲的辛頓還在念高中。

一場錯誤的邀約，卻締造一位「善心奶奶」在每年感恩節餵飽這位「假孫子」的緣分。今年感恩節他們提前在20日慶祝，只不過餐桌上少了與鄧契結褵43年的丈夫隆尼．鄧契（Lonnie Dench）。

隆尼於今年4月因感染新冠肺炎引起併發症去世。

現年63歲的鄧契對CNN表示：「一開始我並不期待今年的感恩節晚餐，因為隆尼不在了，過去7個月很煎熬，但這節日對我真的很重要。」

鄧契提前在家中辦感恩節晚餐會，陰錯陽差認識的辛頓及其女友，還有鄧契的女兒與孫子都出席。聚餐開始的5分鐘他們很傷心，餐桌上擺著隆尼的照片，點著蠟燭。辛頓說，接著他們講笑話、故事，分享對隆尼的回憶，慢慢氣氛好起來，「真是太神奇了」。

鄧契與辛頓原本不可能是朋友，拜一則錯誤簡訊之賜，把他們的緣分拉在一起，當時辛頓為此感到困惑，竟然有人聲稱是他的奶奶，於是請她傳張照片確認。

看到鄧契微笑自拍照，辛頓確認那不是他的奶奶，卻大膽一問「可不可以去吃一頓？」鄧契熱情地回答：「當然可以，這是奶奶該做的事…餵飽所有人。」

兩人立即成為忘年之交， 鄧契說：「那種感覺、連結，好像我們在前世就已經認識對方，沒有代溝，對話流瀉，我們無話不談。」

共度感恩節因此成為兩人珍貴的約定，並希望可以維持。不過少了健談、很會說故事的隆尼，氣氛確實有些不同。辛頓說：「如果我們感恩節不聚在一起，隆尼也會生氣的。」

他們仍處於隆尼過世的哀傷復原期，卻也希望以此鼓勵人們在疫情中更小心，而且保有耐心。

鄧契說：「耐心並不容易，每個人都很沮喪想要趕快恢復正常，但我們需要懷抱希望，並永遠關心其他人。」

一位阿嬤邀孫子共進感恩節晚餐，結果發錯簡訊給一位陌生高中生。 （取材自推特）
一位阿嬤邀孫子共進感恩節晚餐，結果發錯簡訊給一位陌生高中生。 （取材自推特）
鄧契（左一）和辛頓（左三）四年前通過文字相識，從那時起就一起慶祝感恩節。 （取材...
鄧契（左一）和辛頓（左三）四年前通過文字相識，從那時起就一起慶祝感恩節。 （取材自推特）

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