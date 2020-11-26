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IG投稿料理照半年 日男廚藝突飛猛進 豐富定食也沒問題

編譯中心／綜合報導
日本一名男大生約半年前開始將料理照片投稿到Instagram，如今竟練就驚人廚藝。（取材自Instagram）
日本一名男大生約半年前開始將料理照片投稿到Instagram，如今竟練就驚人廚藝。（取材自Instagram）

許多人經常在社群網站上，分享美食的照片，有時也會把自己做的菜PO出來分享。日本最近就有一位網友，經常在Instagram分享自己的料理，日經月累之下，廚藝居然就這麼突飛猛進，菜色愈做愈華麗而引發討論。

日本媒體ABEMA TIMES報導，日本網友ひろさん，是一位大學四年級的男生。半年前，他開始將自己做的料理PO到網路上。一開始的時候，菜色還只是燴飯、義大利麵等簡單料理。沒想到在半年後，他的廚藝進步神速，已經能做出不遜於日本料理店的豐富定食。

更令人驚訝的，是這整桌包含鰻魚飯、烤鮭魚、魚丸湯等華麗的菜色，食材總花費竟然只有490日圓（約4.6美元），可說是美味又能省荷包。ひろさん表示，他的母親是營養師，平常煮菜就會兼顧健康與美味。在耳濡目染下，他因此自小時候便培養起料理的興趣，

而他在半年間明顯成長的驚人廚藝，也引來許多網友的讚嘆：「好想吃，可以嫁給我嗎」、「這真的只要490就做得出來？」、「水準太強了，我這個20年家庭主婦都甘拜下風」。至於ひろさん則表示，未來他想挑戰印度跟土耳其料理，以及之前還沒做過甜點部分，持續精進廚藝。

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