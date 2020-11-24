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英國「百人斬」小三專業戶 不甩封城令堅持會人夫

編譯中心／綜合報導
美國47歲女性號稱曾與超過130名人夫搞婚外情。（取材自Instagram）
美國47歲女性號稱曾與超過130名人夫搞婚外情。（取材自Instagram）

英國的美國47歲女性李（Gweneth Lee）號稱曾跟上百名已婚人士搞婚外情。日前透露她在英國封城期間仍繼續會情夫們，因為她無法忍受無性生活。

這名小三專門戶強調每天都有戴口罩、保持社交距離，感染新冠病毒的風險極低。她表示身為單身女性，拒絕一整年都住在「監牢」裡無法見其他人，也無法享受性愛，「如果政府認為他們可以禁止成年人從事性行為，腦袋一定有問題。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，李曾當過模特兒，12年前她的前夫外遇後建議她兩人維持「開放式關係」，於是她透過英國已婚人士約會網站Illicit Encounters開始第一段婚外情，爾後與超過130名有錢人夫展開不倫戀。

李的丈夫10年前去世後，她仍繼續跟人夫約會，即使封城也不打算停歇。李透露聖誕節期間是「一年中搞婚外情的最佳時間」，她享受戀人寵她的感覺。目前她手上有三段婚外情打算做到聖誕節前，「之後到新年期間要好好休養生息。」

網友Colchester12345表示當女人只能靠賣身體維生，「完全不值得誇耀。」網友Beaumont Livingston則笑說：「我這把年紀只要大便正常就很開心。不用你來服務，謝謝。」網友Leila祝福李存夠養老金，「畢竟每個人都會老。」

英國 聖誕節 封城

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