罕見！父子檔正副機師 執飛同航班

日本越洋航空一對父子檔正副機師同日值班。(取材自推特)

日本 越洋航空（JTA）一對父子檔正副機師，20日共同執飛那霸機場 前往宮古機場的航班，「父子航班」不僅在航空界實屬罕見，也是沖繩縣頭一遭。

日本琉球新報、沖繩時報報導，昨天這架航班是下午1時55分從那霸機場飛往宮古機場，使用的是波音737-800機型，正駕駛是58歲的嘉陽宗章，副駕駛則是今年3月剛升任副駕駛的29歲嘉陽龍太郎。

父子2人起飛前共同接受媒體訪問。嘉陽宗章笑說，心情有一半是開心，但另一半則是怪怪的，「沒想到父子可以駕駛同一個航班」。

嘉陽宗章說，曾經跟兒子一起邊喝酒邊談工作上的事，但這還是第一次實際上看到兒子工作的樣貌。

他說，這次跟兒子一同飛行，一方面感到很開心，但另一方面會不帶任何私情，利用這次航班確實下達指示，並傳達給兒子將旅客安全送達目的地的責任感。

嘉陽宗章再過一年半就到退休 年，要再跟兒子一起飛行的機會恐怕不多。他為兒子打氣說：「不要忘記升任副駕駛時的心情，要持續保有上進心。」

嘉陽龍太郎稍微緊張地說，跟父親一起飛行雖然會有不習慣的地方，但希望看到父親工作的樣子，可以成為自己成長的養分。

嘉陽龍太郎表示，會好好珍惜這個可以近距離看到父親純熟駕駛技術的機會，作為未來自己克服課題的參考。