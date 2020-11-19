金獎影帝跨行當德州州長？馬修麥康納「這麼說」

馬修麥康納或許會是下一個投入美國政壇的影視名流。（路透）

奧斯卡金像獎影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）或許會是下一個投入美國 政壇的影視名流。

馬修麥康納的大銀幕作品包括「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）、「殺戮時刻」（A Time to Kill）、「星際效應」（Interstellar）等。路透社報導，他在今天上線的專訪與廣播脫口秀主持人修伊特（Hugh Hewitt）談論政治時，似乎有考慮走上政治這條路。

當被問及是否會參選德州 州長或其他公職，馬修麥康納表示，他尚未做出決定，但不完全排除這方面想法。

「這並非由我做主。這方面民意凌駕於我個人之上。」

他接著說：「這麼說吧，聽著，當前政治在我看來是一項滿目瘡痍的行業。當政治重新定義自身目的，我意願會高得多。」

他在專訪中形容自己的政治哲學是「支持個人價值觀，以重新連結美國人彼此之間的社會契約」。

但要他下定決心卸下明星身分、轉而從政，恐怕還要相當一段時間。

「我仍質疑一個人在政治環境中能達成多少實質成果，我不知道政治是否是我可以做出最大貢獻的最佳管道。」

51歲的馬修麥康納是土生土長的德州人，為了追求星途才搬到加州 洛杉磯，他一度是好萊塢浪漫喜劇男主角的不二人選，代表作包括「絕配冤家」（How to Lose a Guy in 10 Days）。

他在2013年劇情片「藥命俱樂部」的精湛演技，更讓他一舉登上奧斯卡最佳男主角寶座。他若從政，將會是美國最新一位考慮爭取或贏得官職的名流。

這份名單除了現任總統川普，還包括已故總統雷根（Ronald Reagan）、前加州州長「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、前加州卡梅爾（Carmel）市長「荒野大鏢客」克林伊斯威特（Clint Eastwood），以及2003年卸下明尼蘇達州州長職位的前演員兼摔角明星溫杜拉（Jesse Ventura）。