脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心

歲末年終,不少單位、廠商總是會設計推出來年的新月曆,吸引消費者購買。世界一流名校劍橋大學每年都會替慈善團體拍月曆,並將收入全數捐給無國界醫生。今年劍橋大學首次發揮創新,拍出一系列大尺度的裸體月曆,並善用運動器材來遮住私密部位,達到既能秀身材又不違反18禁的良好成效。

根據英國「每日郵報」報導,這群劍橋大學的高材生,各個都是運動健將,他們分別來自校內的游泳 、風帆、田徑、排球和水上足球 校隊。今年他們大膽的拍攝全裸照月曆,不過有巧妙地運用各種運動器材如:足球、浮標、標槍、毛巾、運動鞋等道具來遮住胸部和生殖器官,避免讓自己在鏡頭前「露點」。

這群模特兒的總召集人路易士(Dan Lewis)受訪表示,今年適逢新冠肺炎疫情 ,為避免群聚感染,要安排月曆拍攝活動是一件不容易的事情。同學們特立獨行推出一組大尺度的裸體月曆,無非是希望在大環境不景氣下,自己的健美身材能激發更多民眾的購買意願,籌到更多款項捐助給慈善機構無國界醫生。

這組即將推出的新月曆,封面模特兒是7位來自游泳校隊的同學,他們在劍橋大學歷史悠久、成立於1816年的「菲茨威廉博物館」內取景,並透過側身喬角度、俐落長髮和長條大毛巾來遮羞。而另一張比較特別的照片是由5位田徑隊女生,在運動場跑道上全裸,以標槍、鉛球、跨欄欄杆和兩隻運動鞋掩蓋敏感部位,每張照片不僅充分展現意境,也凸顯大學生的十足創意。

