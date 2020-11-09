當年歐巴馬輕撫爆紅 聖索菲亞名貓「葛莉」辭世

擁有全球知名度的伊斯坦堡聖索菲亞16年「住戶」、名貓葛莉日前辭世。取自葛莉Instagram

擁有全球知名度的伊斯坦堡聖索菲亞16年「住戶」、名貓葛莉日前辭世。粉絲們在牠Instagram帳號中的「辭別」發文下方，已經留下近1萬筆不捨留言。

世界遺產聖索菲亞擁有1500年歷史，葛莉（Gli）的存在成為聖索菲亞在當代的一大特色。牠在土耳其是集萬千寵愛於一身的名貓，Instagram帳號有超過12萬追隨者。視聖索菲亞為「我的國土」的葛莉更是隻在世界各地都有粉絲的網紅喵星人，到訪聖索菲亞的遊客總會在高聳穹頂下追尋這隻綠眼貓旳蹤跡。

但是牠在拜占廷風格建築群中的身影已成絕響。

伊斯坦堡省長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）7日在推特發文說：「失去葛莉令人遺憾。9月24日以來在（伊斯坦堡）萊萬特區（Levent）獸醫診所接受治療的聖索菲亞貓葛莉，不幸地因年老而辭世。我們絕不會忘記你，葛莉。」

2009年時任美國總統的歐巴馬 在時任土耳其總理厄多安（Recip Tayyip Erdogan）陪同下，參觀當時還是博物館的聖索菲亞。歐巴馬輕撫葛莉的照片經披露後，使得牠聲名大噪。

2014年起出任總統的厄多安於今年7月恢復聖索菲亞的清真寺定位，同月24日進行時隔86年的首場伊斯蘭主麻禮拜。

10月底葛莉住院期間病懨懨的兩則影片吸引數十萬次瀏覽、數千筆留言為牠加油打氣。小編於兩天前幫葛莉辭別粉絲的發文更已累積近萬筆留言。

網友[email protected]張貼多張哭臉貼圖說：「不敢相信，我可愛的朋支！自從收養了一隻伊斯坦堡喵星人以來，我就開始追隨你，牠現在住在義大利 。請安息，我們會想念你！」

網友@matsunosuke_saigyouji以日語和土語留言說：「來自日本的哀悼，在伊斯坦堡與你相見猶歷歷在目，恍如昨日。」

恢復聖索菲亞成為清真寺的做法曾經令人擔心，此舉恐使這處16年貓家的環境受到打擾。官員當時很快就表示，葛莉將會獲准繼續住在聖索菲亞。

網友@yildmine於7日推文指出，一旦改變貓所熟悉的生活環境，牠和那個環境就不會跟以前一模一樣了。

伊斯坦堡另一隻名貓湯比利（Tombili）因為在石階上托著左前腳、凝視遠方的照片而聞名全球。牠2016年8月辭世後，粉絲在「成名照」拍攝地點設置了類似人類坐姿、好整以暇的喵星人雕塑 永遠紀念牠。

無所不在的喵星人已經成為土耳其社會一大特色。獨立新聞媒體中東之眼（Middle East Eye）報導，光是在伊斯坦堡就有多達12萬5000隻街貓，不只當局提供照顧，巿井小民也呵護牠們，公共場所一定可以看到提供牠們棲息的小屋裝置，一旁隨時都有貓食和乾淨飲水。