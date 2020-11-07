吃米能壯陽？台稻農出產「壯陽米」顧客瘋買孝敬老婆

「壯陽米」意外暴紅。(記者張議晨／攝影)

「米也能壯陽？」台灣 宜蘭壯圍鄉稻農賴建國與兒女發揮創意，將自產稻米取名為「壯陽米」，趣味命名令人莞爾一笑。今年賴的女兒賴品樺重新設計包裝，討喜的紅色視覺加上「壯陽」二字，最近突然人氣竄紅，顧客湧入也讓父女倆對自家稻米更具信心，賴品樺說，名稱只是行銷手法，重要是推廣宜蘭優質稻米。

57歲的賴建國是壯圍鄉稻農，種植水稻已有30年以上經驗，目前種植面積約50公頃。過去賴的稻米多交由糧商收購，5年前，賴建國認為自家生產的優質稻米，應該自己打品牌，與兒子、女兒討論後，一家人想出「壯圍陽光米」，再取「壯陽」2字，成為自家稻米的「品牌」。

賴建國說，糧商收購稻米後，不會針對每個稻農、產區分門別類，他對自己種植稻米有信心，也付出很多心力照顧，既然如此，就應該自己推銷好的稻米，「自己的水稻自己賣！」

賴建國打出品牌5年來，多由宜蘭的老顧客購買為主，今年賴品樺重新設計包裝，利用討喜的紅色視覺，加上顯眼的「壯陽米」3字，起初僅送給公司同事，後來經人輾轉分享到臉書 ，意外讓自己產的「壯陽米」暴紅。

「這米真的會壯陽嗎？」、「能壯陽？買來送禮剛剛好」、「我要回去孝敬老婆」，每通訂單電話夾帶的問句，讓賴建國父女倆笑開懷。

賴品樺說，壯圍是宜蘭水稻重要產區，含水量多，種植天數達140天，比中南部多約1個月，因此粒粒飽滿，口感Ｑ彈、香氣足，只是真的不會「壯陽」，這是行銷巧思啦。

賴建國說，壯陽米種植田區都經過挑選，水質、用肥、土壤等田間管理，都付出更多的心力照顧，但價格與其他田區白米無異，未追求更高利潤 ，而是希望將自己家鄉土地種植的優質米，能夠推廣給全台民眾，讓大家知道好吃的稻米不是只有花東有，「我們宜蘭也種得出來！」