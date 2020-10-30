我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

一隻接一隻…鈴鐺一搖 書櫃湧出「無限貓」

編譯中心/ 綜合報導
日本一名網友近日分享影片，自家的書櫃竟然湧出「無限貓貓」。(取材自推特)
日本一名網友近日分享影片，自家的書櫃竟然湧出「無限貓貓」。(取材自推特)

許多養貓的人都知道，比起替牠們準備的小屋或其他擺設，貓咪常常更喜歡躲在一些奇妙的地方。近來就有一位養了好幾隻貓的網友，貓咪全躲到了書櫃後面，一起走出來的影片萌翻許多網友。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，twitter網友山猫軒在最近分享一則影片。只見影片中，他對著一個看起來平凡無奇的書櫃搖了一下鈴鐺，頓時就有隻貓，從書櫃中左側的空隙鑽出來。

但躲在書櫃裡的貓，可不只有一隻。短短五秒以內，總共有三隻貓聽到鈴鐺，便像打開水龍頭開關一樣，從書櫃中湧了出來。正當以為就這三隻的時候，最後又有一隻白貓，看起來比較急促的跑來，才知道原來一共有四隻貓躲在書櫃後頭。

原來愛貓的飼主，當初就故意利用牆壁凹進去的部分，在該處架設書架，讓貓咪們可藉由空隙躲進凹洞處。果然喵星人們非常中意這個地方，不時就會往裡頭鑽。

飼主PO影片後，也獲得網友廣大迴響，紛紛表示：「一堆貓太可愛了」、「超想要這樣的書櫃」、「感覺好像魔法世界還是什麼貓世界」。

日本

上一則

泰女扮殭屍 深夜直播「賣死人衣服」加碼講解死因故事

下一則

復古黑太懷舊！浪琴Flagship腕表 老派就是王道

延伸閱讀

山貓野火 可能是樹枝接觸電線惹禍

山貓野火 可能是樹枝接觸電線惹禍
山貓野火起火原因與樹枝和導電線路接觸有關

山貓野火起火原因與樹枝和導電線路接觸有關
山貓野火擦肩過 基督徒喜樂之家贈亞市消防員月餅

山貓野火擦肩過 基督徒喜樂之家贈亞市消防員月餅
山貓大火焚燒11萬畝 洛縣史上最大

山貓大火焚燒11萬畝 洛縣史上最大

熱門新聞

麥當勞漢堡示意圖。（本報資料照片）

醉女買漢堡備註「不要麵包、肉、菜」麥當勞這樣送

2020-10-23 02:30
澳洲空姐梅利莎與15歲少年發生性關係，遭法院判刑。（取材自太陽報）

澳洲空姐與15歲男發生性關係 僅關1周 交保條件超慘...

2020-10-24 02:16
美國阿拉斯加州居民日前駕船行經一條河流，途中驚見一隻麋鹿在水面上疾奔。路透/Caters News Agency

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

2020-10-29 06:25
鍾肇光從銀行工作退休後直接拿出百萬退休金帶著黎素美環遊世界，從寒冷的南北極到熱帶的亞馬遜河原始部落，一起牽手看遍美麗風景，成為人生中最無形卻珍貴的回憶。（圖：新竹市政府提供）

回憶無價！銀髮夫妻結褵61年 玩遍30餘國從不吵架

2020-10-26 00:14
日本一名女主播因為衣服太像圍裙，被網友截圖放到推特上後引起熱議。 （取材自推特）

日本女主播「穿這樣」報新聞 網熱傳：好像裸體圍裙

2020-10-14 00:41
賓州蘿修烘培坊（Lochel's Bakery）的「候選人餅乾」每日限量製作，店外常常排滿大批川普支持者搶購餅乾。圖為川粉開心與餅乾合照。（中央社）

逆風打臉民調？賓州餅乾界「章魚哥」預測川普獲勝

2020-10-28 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕

來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕
1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例