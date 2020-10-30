一隻接一隻…鈴鐺一搖 書櫃湧出「無限貓」

日本一名網友近日分享影片，自家的書櫃竟然湧出「無限貓貓」。(取材自推特)

許多養貓的人都知道，比起替牠們準備的小屋或其他擺設，貓咪常常更喜歡躲在一些奇妙的地方。近來就有一位養了好幾隻貓的網友，貓咪全躲到了書櫃後面，一起走出來的影片萌翻許多網友。

根據日本 媒體「ねとらぼ」報導，twitter網友山猫軒在最近分享一則影片。只見影片中，他對著一個看起來平凡無奇的書櫃搖了一下鈴鐺，頓時就有隻貓，從書櫃中左側的空隙鑽出來。

但躲在書櫃裡的貓，可不只有一隻。短短五秒以內，總共有三隻貓聽到鈴鐺，便像打開水龍頭開關一樣，從書櫃中湧了出來。正當以為就這三隻的時候，最後又有一隻白貓，看起來比較急促的跑來，才知道原來一共有四隻貓躲在書櫃後頭。

原來愛貓的飼主，當初就故意利用牆壁凹進去的部分，在該處架設書架，讓貓咪們可藉由空隙躲進凹洞處。果然喵星人們非常中意這個地方，不時就會往裡頭鑽。

飼主PO影片後，也獲得網友廣大迴響，紛紛表示：「一堆貓太可愛了」、「超想要這樣的書櫃」、「感覺好像魔法世界還是什麼貓世界」。