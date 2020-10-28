比帝國大廈還高！澳洲大堡礁驚見500公尺高巨型珊瑚礁

這座葉片狀的珊瑚礁寬1.5公里、高500公尺至比紐約帝國大廈（圖右）還要高，最高處僅位於海平面下40公尺。（取材自Schmidt Ocean Institute、路透）

施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）26日宣布，在澳洲 大堡礁（Great Barrier Reef）發現逾120年來首座大型獨立珊瑚礁，其高度甚至高於紐約 帝國大廈。

研究團隊在為期12個月的探勘繪製大堡礁3D海床地圖時，發現了這座葉片狀的珊瑚礁；其寬1.5公里、高500公尺，比紐約帝國大廈、澳洲雪梨塔和馬來西亞雙子塔等知名高樓都來得高，最高處僅位於海平面下40公尺，相當壯觀。

詹姆斯庫克 大學（James Cook University）的比曼（Robin Beaman）博士領導的團隊於25日出動水下機器人「施巴斯坦（SuBastian）」拍攝，並在施密特海洋研究所網站和YouTube頻道上同步直播。

這次的發現為19世紀末以來，第八座於大堡礁發現的大型獨立珊瑚礁。比曼博士表示對探勘的結果感到震驚和興奮，並指出：「除了精準地測繪珊瑚礁外，利用施巴斯坦觀測這座珊瑚礁也令人難以置信。」

施密特海洋研究所的聯合創始人施密特（Wendy Schmidt）也表示，這項出乎意料的發現代表人類仍能在海洋中發掘未知的結構體和物種。