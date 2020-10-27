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全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

在這幾個月分出生 精神疾患風險較高

記者李樹人／綜合報導
醫師表示，重度憂鬱症、雙極性情感疾患、思覺失調症都為腦部疾病，提醒病人及家屬，謹記「提早治療、避免復發」等原則，就能過著跟一般人無異的生活。（本報資料照片）
醫師表示，重度憂鬱症、雙極性情感疾患、思覺失調症都為腦部疾病，提醒病人及家屬，謹記「提早治療、避免復發」等原則，就能過著跟一般人無異的生活。（本報資料照片）

流感季節即將到來，許多民眾搶打流感疫苗，不過，向來孕婦接種率都不高，有研究證實，第二孕期如剛好在秋冬流感季節，如遭病毒感染，胎兒神經發育恐受影響，未來罹患雙極性情感疾患、思覺失調症等風險較高。

台灣馬偕醫學院醫學系副教授兼臨床醫學系副主任李朝雄指出，與其他月分出生的人相較，如果在5、6月出生，則比較憂鬱、躁鬱等雙極性情緒障礙，甚至是思覺失調症。

往前推算，應在8、9月懷孕，則第二孕期剛好在11月至隔年的2月，而這幾個月份又是流感病毒以及其他病毒活躍的季節，李朝雄解釋，第二孕期為胎兒腦部發展的重要階段，一旦孕婦感染病毒，恐影響免疫荷爾蒙分泌，進而干擾胎兒神經系統發育，提高日後罹患精神喚疾等風險。

在治療方面，相較於雙極性情感疾患，治療思覺失調更為棘手，患者出現認知功能障礙、語言功能退化，且因缺乏病識感，以致於服用順從度不高，常認為自己好得很，根本不用吃藥，要想每天用藥，難度相當高。

許多研究證實，追蹤一年後，能夠規律用藥的思覺失調症病友不到一半，嚴重影響治療效果，令人擔憂的是，病人每復發一次，對於腦部組織的傷害就愈大，退化情況更為嚴重，即使用藥，治療效果也變差。

李朝雄強調，思覺失調是一種預後不錯的精神疾病，就是大腦生病了，如果能在確診後，規律用藥，持續穩定治療，大部分患者在認知功能及工作表現上，均能恢復到原先的九成。

隨著藥物的研發進展，最近幾年，國內醫界引進長效型針劑，思覺失調症只需1個月施打1針，大幅提升了用藥意願，李朝雄指出，就有患者改打針劑後，認知功能逐漸恢復，可自己照顧自己，減輕家人負擔。

李朝雄說，如果思覺失調症病友能夠積極治療，規律用藥，許多患者都有機會重返職場。

李朝雄表示，重度憂鬱症、雙極性情感疾患、思覺失調症都為腦部疾病，以致於行為及認知功能異常，如果未能好好用藥控制，無法與人相處。提醒病人及家屬，謹記「提早治療、避免復發」等原則，就能過著跟一般人無異的生活。

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