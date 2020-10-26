網購艾莎公主蛋糕慶生 她收到竟變「大濃妝狒狒」

艾莎公主的造型蛋糕。（取材自reddit論壇）

著名迪士尼 動畫「冰雪奇緣」（Frozen）裡的艾莎公主（Elsa），有著金髮大眼和白皙皮膚，看起來仙氣逼人，她身著水藍色的冰晶禮服，更是許多小女孩喜愛模仿打扮的公主風造型。

有位女網友為了幫30歲的弟弟慶生，因為很喜歡艾莎公主這個角色，於是在網路上訂購蛋糕時，也特別交待業者要製作出這樣的甜美風格，沒想到蛋糕送到家一打開後讓她超傻眼，艾莎公主竟然變了一隻化了大濃妝的狒狒。

據鏡報報導，購買艾莎蛋糕的網友自己也覺得相當不可思議，「究竟製作蛋糕的師傅發生了什麼事？怎麼會有這麼離譜的錯誤？」仔細一看這蛋糕的外觀，艾莎原本的大眼睛活靈活現，現在卻變得非常無神。

其他部位像是，堅挺的鼻子還出現了疑似有兩個大鼻孔，臉頰則是塗上了大腮紅，嘴巴變成大厚脣，漂亮的捲髮也變成一整坨白色的奶油炸開，而艾莎的可愛瓜子臉更被拉長為馬臉。

報導還說，蛋糕製作師傅用了最快速簡單的手法，讓這款造型蛋糕表面上看起來很立體、很3D，用了像化妝手法之類的在蛋糕上強化了一些陰影與線條，然而這樣看起來反而讓艾莎公主失去了纖細、空靈感，反而變得更粗獷與動物感。

不少網友看了這個崩壞的艾莎蛋糕，紛紛不敢置信這是一個專業蛋糕師傅的作品，「看起來就像是一般小朋友做的」、「看起來像是狗的頭髮」，但也有其他人覺得還是要鼓勵這位蛋糕師傅，畢竟是做了一個很好的嘗試。