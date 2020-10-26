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26歲男花近2萬整容「芭比臉」 渴望找到女朋友

編譯中心／綜合報導
26歲捷克男子為了讓容貌變成夢想中的「芭比臉」。（取材自dailymail）
26歲捷克男子為了讓容貌變成夢想中的「芭比臉」。（取材自dailymail）

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，26歲捷克男子席扎（Honza Šimša），為了讓容貌變成夢想中的「芭比臉」，動了合計價值1.5萬英鎊（約1.98萬美元）的整容手術。

席扎三年前第一次手術後對成果感到驚艷，於是接下來每個月都進行嘴唇、臉頰、下巴的微整形。他提到自己現在的模樣比起男兒身時讓他更快樂，打算持續進行手術。

席扎說人們最初對他的態度有點保守，畢竟他長得像男人，卻有著豐唇且濃妝豔抹：「我收到很多關注及負評。但當我進行更多手術、變得更像女人後，人們就比較不會大驚小怪。」席扎指出人們只評論他的外表，卻不理解他的內心：「沒錯，我是個長得像芭比的男人。但人們應該表揚與眾不同，而非惡意批評。」

席扎表示自己是男兒心、喜歡女性，上班會穿著普通工作服，只是平時喜歡穿高跟鞋、戴假睫毛及假髮，理想型女友也得貌似「塑膠芭比」。目前單身的席扎認為交往對象難覓：「有些女性對我的外表感到困惑，或是無法接受我是長得像芭比的男人。」但他仍期待未來找到心胸開闊的女朋友。

男子說自己是男兒心、喜歡女性，上班會穿著普通工作服，只是平時喜歡穿高跟鞋、戴假睫...
男子說自己是男兒心、喜歡女性，上班會穿著普通工作服，只是平時喜歡穿高跟鞋、戴假睫毛及假髮，理想型女友也得貌似「塑膠芭比」。（取材自dailymail）

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