我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

腰痛怎麼辦？物理治療師教2運動加強腰力

記者陳夢茹／綜合報導
腰部疼痛不敢動？物理治療師指出，核心肌力很重要，腰部疼痛更要加強腰力。（shutterstock）
腰部疼痛不敢動？物理治療師指出，核心肌力很重要，腰部疼痛更要加強腰力。（shutterstock）

腰部疼痛不敢動？台灣衛生福利部桃園醫院物理治療師徐其昭指出，核心肌力很重要，腰部疼痛更要加強腰力，他也介紹兩種簡單的運動，讓民眾在家也能做運動護腰。

徐其昭舉例，有名66歲的婦人腰痛得厲害，但平常白天不覺得特別痛，無論是彎腰還是提重物都不會不舒服，但是晚上下床上廁所就非常疼痛，總要等個十幾分鐘才能下床，後經過醫師評估，認為是脊椎穩定度不足。

徐其昭表示，脊椎穩定度不足易導致大動作活動時特別疼痛，於是建議婦人找物理治療師進行運動訓練，特地加強婦人的脊椎穩定度，兩星期後婦人下床上廁所前只要花20秒做脊椎穩定度運動，下床就不會再受到疼痛影響。

腰椎不穩定是常見的腰部疼痛問題，徐其昭解釋，該症狀好發於運動量較大的年輕人與年長男性，年長女性則是因為負擔過重又肌力不足造成，核心肌群是維持腰椎穩定度重要的軟組織，每天15分鐘的運動就可以改善許多腰痛的症狀。

徐其昭說，腰部疼痛可做2個簡單運動，第一種為「腹肌訓練」，就是一般的仰臥起坐，先平躺、雙腳彎曲，用兩手手指尖端去摸到膝蓋的最高點，不需要上半身全部抬離開床舖，只要頭部與肩胛骨離開床面即可，維持10秒、重複30次。

第二種是「腹斜肌訓練」，先平躺、雙腳彎曲、兩手交疊，左手中指對右手中指，兩手手指朝向右膝的右側，將頭部與肩胛骨拉起，直到左側肩膀離開床板，維持10秒，左右各重複30次，可以左側一次，右側一次，兩側重複輪流出力。

徐其昭也強調，運動當中若有任何疼痛、不舒服，要立刻停止運動，並尋求專業物理治療師的協助，才不會誤傷了自己的身體。

台灣 福利

上一則

迎萬聖節！Disney x Pandora聖誕夜驚魂傑克來了

下一則

10月25日星座運勢 巨蟹說話三思 水瓶財運亨通

延伸閱讀

45歲于震拍戲墜馬 自嘲：「馬臉」不管用

45歲于震拍戲墜馬 自嘲：「馬臉」不管用
脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談頸部曲線和交通事故的關係

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談頸部曲線和交通事故的關係
緩解網球肘 做對運動比休息重要

緩解網球肘 做對運動比休息重要
日本富士頂級按摩椅 特價60%折扣

日本富士頂級按摩椅 特價60%折扣

熱門新聞

一名網友分享，自家洗衣機每半年都會開始飄出黑色的不明污垢，發文詢問「這原因有可能是什麼呢？」 (截自爆系知識家)

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

2020-10-18 09:56
李亞迪因為怕妻子羅哈雅「招蜂引蝶」，禁止她出門。（取材自推特）

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

2020-10-18 01:18
麥當勞漢堡示意圖。（本報資料照片）

醉女買漢堡備註「不要麵包、肉、菜」麥當勞這樣送

2020-10-23 02:30
美國14歲少女切布羅魯（Anika Chebrolu）透過電腦模擬找到新冠肺炎潛在療法，贏得2020年3M青年科學家挑戰賽。取材自YouTube

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

2020-10-19 05:48
澳洲空姐梅利莎與15歲少年發生性關係，遭法院判刑。（取材自太陽報）

澳洲空姐與15歲男發生性關係 僅關1周 交保條件超慘...

2020-10-24 02:16
iPhone 12系列實機照，前排前iPhone 12 Pro太平洋藍與石墨色，後排為iPhone 12全色系。 (翻攝自twitter@DuanRui)

垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了

2020-10-20 22:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物