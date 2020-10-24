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超噁！咬開巧克力想看內餡 驚見「蠕動小蟲」

編譯中心／綜合報導
女子在網路上分享吃某品牌巧克力時，驚見蠕動小蟲。（取材自臉書）
女子在網路上分享吃某品牌巧克力時，驚見蠕動小蟲。（取材自臉書）

台灣一名女子在網路上分享吃某外國品牌巧克力時，驚見蠕動小蟲，嚇壞眾網友。不過因為小蟲含有蛋白質，讓她也開玩笑自嘲表示，全家吃了好幾顆，覺得「能量滿滿」，並以慘痛的教訓提醒大家「要看一下再入口」。

一名女子22日在臉書社團發文，表示家中小孩將某品牌巧克力咬一半，想看看有沒有包內餡，結果卻意外發現蠕動小蟲。該名女子還自嘲，我們全家每個人都吃了幾顆，吃完後覺得「能量滿滿」。她也說，「下次吃這種包裝的食物還是看一下再入口…」

網友們紛紛回應，「好噁！、「萬聖節還沒到欸」、「天啊…崩潰」、「這吃法很像在吃哈利波特的柏蒂全口味豆，滿滿驚喜」；也有專業網友表示，「偶爾有蟲是正常的，但很多的話就是受潮的可可粉長蛆了」、「根據美國食藥監管局（FDA）條例，每100克巧克力不超過60隻蟲，亦即每塊巧克力有8隻蟲都是自然現象，是符合衛生條件的」。

事實上，巧克力在製作過程中，需要讓可可豆在天然的露天環境發酵，所以偶爾會有小蟲偷闖，這些不速之客也因此被困在巧克裡面，不過只要符合FDA條例，都是被認定安全無虞可以食用。

巧克力中的小蟲含有蛋白質，女子開玩笑自嘲表示，全家吃了好幾顆，覺得「能量滿滿」。...
巧克力中的小蟲含有蛋白質，女子開玩笑自嘲表示，全家吃了好幾顆，覺得「能量滿滿」。（取材自臉書）

FDA 台灣 美國

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