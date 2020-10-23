「漂亮寶貝」布魯克雪德絲自認太大隻 55歲重拾自信

布魯克雪德絲年輕時就是娛樂圈寵兒。摘自Instagram

從小就是娛樂圈寵兒的「漂亮寶貝」布魯克雪德絲，坦承對於身體一直不是太有安全感，身高超過180公分的她，自認從沒有苗條過，以往會不願意讓過於「大隻」的身形暴露太多，穿衣服都盡量把自己包起來，卻在兩個女兒的影響下改變，不但簽約著名的模特兒公司，還把比基尼穿回來開心自拍。

布魯克雪德絲近年愈來愈能接受自己的體態，也穿回比基尼，開心自拍。摘自Instagram

布魯克今年55歲，在40多年前就已是搶手廣告模特兒，她的母親泰莉擅炒話題，幫她接了招致批評的雛妓角色，又安排她演出暗示在牛仔褲裡沒穿內褲的廣告，外界質疑還年輕的她，竟然靠情色話題搏出名，剛巧她在「藍色珊瑚礁」也有不少清涼鏡頭甚至還有床戲，雖然少男少女仍將她視為偶像，她的形象可是頗具爭議。

布魯克雪德絲年過半百還想嘗試不同可能。路透資料照片

旁人想像不到的是，布魯克原來一直都對自己的身體感覺不太舒服：「我從來都沒有很瘦，始終是運動員的體態，因此老是塞不進標準尺碼的衣服裡。我以前都挑把自己遮住愈多愈好的泳裝，直到我女兒們說我簡直太離譜了，她們認為我身段窈窕。」隨著年歲增長，不再是美少女的布魯克，益發顯得虎背熊腰，難怪她很長時間都只想把自己包得緊緊，謝絕比基尼之類的超省布服飾。

而今在女兒們的說服下，布魯克不再沒自信，每天勤於鍛練，甩掉贅肉也找回信心，她笑言：「以前人家都覺得，我這種年紀的女星，已過拚事業的階段，可以輕鬆享福，可是我認為我才剛開始，年過50的女性還有無限可能。」