怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

李亞迪因為怕妻子羅哈雅「招蜂引蝶」，禁止她出門。（取材自推特）

印尼 一對老少配夫妻，74歲羅哈雅（Nenek Rohaya）和19歲李亞迪（Selamet Riyadi），一直以來備受外界矚目，近日李亞迪表示因為擔心妻子太有魅力，容易招蜂引蝶，所以將妻子鎖在家中，禁止她與外界接觸，不過羅哈雅並沒有因此厭惡李亞迪，反而決心為丈夫生下一個寶寶。

據中國 報報導，19歲的李亞迪因為對妻子占有慾太強，兩人時常爭執，李亞迪認為妻子太有魅力，任她在外面活動，可能招來小王甚至拋棄自己，所以將她鎖在屋中，一開始羅哈雅無法接受丈夫的行為，為此兩人也起了不少爭執，不過時間一久，羅哈雅慢慢開始接受丈夫的的行為，認為一切都出自於對她的愛。

19歲李亞迪與74歲羅哈雅的老少配感情備受關注。（取材自中國報）

李亞迪16歲時與母親的朋友羅哈雅相戀，並決定娶羅哈雅為妻，想當然兩人的戀情一開始不被男方家人允許，家人認為兒子是因為一時衝動才捲進這段畸戀，且當時李亞迪還未成年，不過李亞迪鐵了心要娶大他55歲的羅哈雅，甚至以死相逼，讓不少人懷疑李亞迪是不是為了羅哈雅的財產才如此。事實上，羅哈雅只是一名農婦，家境並不富裕，而他們的村長也證實兩人是真心相愛，若不讓這兩人在一起，他們很可能殉情。

兩人婚後，感情也未因外界質疑生變，反而是越來越甜蜜，李亞迪表示，認為74歲的妻子實在太有魅力，所以把她鎖在家中，雖然被限制行動，但羅哈雅的過去兩任丈夫都早逝，因此許多人都認為她會剋夫，李亞迪也並未因此減少對她的愛，所以她認為李亞迪是真的愛她，更希望將來能與李亞迪生下「愛的結晶」。

兩人還拍了一支MV：

來源：Ronie sanduri17 YouTube