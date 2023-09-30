舞劇《花木蘭》驚豔華府肯尼迪藝術中心 與民眾共度中秋之夜

9月29日「花木蘭」舞劇在華盛頓首場演出成功，謝幕畫面。 中演公司/提供

9月29日晚，在中國對外文化集團有限公司「中華風韻」品牌推動下，舞劇《花木蘭》在美國華盛頓肯尼迪藝術中心歌劇院驚豔亮相，中國駐美國大使謝鋒等嘉賓與現場1800餘名觀眾共同觀看了當晚的首演。經過舞蹈和音樂的演繹，將花木蘭女扮男裝、替父從軍的故事深深打動了美國觀眾，為中美文化交流畫上濃墨重彩的一筆。

華盛頓首演前開演前的貴賓與記者招待會上，中國駐美國大使謝鋒、中國對外文化集團有限公司總經理李保宗、寧波演藝集團董事長林紅、與美國表演藝術專業人員協會總裁Lisa Richards Toney分別致辭。

＜花木蘭＞主角郝若琦(左)、夏天(右)與中演公司總經理李保宗(左二)合影。 王稚融/攝影

謝鋒大使在舞劇《花木蘭》在致辭中表示，「此劇拉緊人文交流橋樑紐帶，激活人民友好力量源泉」，「對各位來賓的到來表示熱烈歡迎，對不遠萬里而來的藝術家以及中國對外文化集團、寧波市人民政府表示誠摯感謝，今天恰逢中國傳統佳節中秋節。海上升明月，天涯共此時。在這團圓的美好時刻，很高興跟大家一起共慶佳節。」

李保宗總經理則代表演出的主辦方對各位嘉賓的光臨表示熱烈歡迎和衷心感謝，強調「再次登上肯尼迪中心的舞臺，為大家隆重推出由寧波演藝集團創作的舞劇《花木蘭》，讓這個在中國家喻戶曉的傳奇故事，以嶄新的方式呈現在舞臺上。這部作品所展現的忠孝之義、家國情懷也是人類共通的情感，相信一定會引發美國觀眾的共鳴。」

舞劇《花木蘭》是由浙江省寧波市演藝集團、中央歌劇院和武漢黃陂區政府共同出品，曾榮獲代表中國舞蹈藝術最高榮譽的「荷花獎」。該劇由被譽為「舞壇雙子星」的周莉亞和韓真擔任總導演和編舞，詩人、詞作家朱海擔任編劇，國家一級作曲杜鳴譜曲，著名舞者郝若琦、夏天領銜主演。該劇以剛柔耦合的風格，這個在中國流傳千年、家喻戶曉的故事敘述得別有新意，投射出歷久彌新的光彩。

舞劇＜花木蘭＞正迎中秋佳節開演，與民眾共度中秋夜。 王稚融/攝影

值得一提的是，舞臺上直徑15米重達7噸的「圓形轉檯」，打破時間與空間的限制，為單一的舞臺創造了更多的場景。圓形舞臺轉起，表現兩軍的激烈對陣，讓觀眾彷彿置身硝煙瀰漫的沙場。當征戰的戰士們一一倒下，圓形舞臺再次轉起，出現了一幕幕戰士們想像中與家人團聚的畫面。在舞劇最後「花木蘭」與「衛將軍」相望卻遙不可及的場景，在舞蹈和音樂絲絲入扣的敘事中，將悲痛與不捨表達到了極致。

曾被迪士尼拍成動畫片和真人版電影，花木蘭的故事也被美國千家萬戶所熟悉。一人來看劇的年輕非裔女士朱莉西亞(Julisia)也是在華府劇場界的從業人員，當她在華府戲劇周的廣告上看到此劇的推薦，就豪不猶豫買了票。看完演出後興奮地表示，舞劇的編排讓她豪無困難地融入劇情，此劇的舞台設計、音樂、燈光、服飾也都令她非常驚豔，尤其對濃濃的中國元素感到非常有興趣，直呼「太精彩了，絕對值回票價」。

「中華風韻」是中國對外文化集團有限公司打造的高端對外文化交流品牌，自2009年創立以來，「中華風韻」已先後選派中國30餘個藝術團組的40餘齣精品劇目，分別赴美國、加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、新西蘭等國家的主流劇院演出600餘場，現場觀眾累計達百萬人次。此次舞劇《花木蘭》9月29日起在華盛頓三天共演出4場。