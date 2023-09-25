舞劇「花木蘭」上周9/23波士頓演出 觀眾激動叫好

花木蘭演員謝幕。 (周菊子／攝影)

【波士頓訊】中國對外文化集團有限公司9月23日晚，把「中華風韻」品牌的舞劇「花木蘭」首次帶到美國麻州波士頓博赫中心(Boch Center)王安劇院，以精湛舞蹈，編排，讓1600多從新英格蘭各地趕來的觀眾激動喊好。

美國麻州波士頓博赫 中心 (Boch Center) 王安劇院。 (周菊子／攝影)

中國駐紐約總領館總領事黃屏和新英格蘭高等教育委員會執行長Michael Thomas等嘉賓，在演出後特地走上舞台，稱許「花木蘭」演員們的演出極其精彩，讓更多美國人對中國傳統文化有了更多了解。

中國駐紐約總領館總領事黃屏。 (周菊子／攝影)

「花木蘭」舞劇是浙江省寧波市演藝集團、中央歌劇院和武漢黃陂區政府聯合出品的一齣大型表演，由人們譽為「舞壇雙子星」的周莉亞和韓真擔任總導演和編舞，詩人兼詞作家朱海編劇，國家一級作曲杜鳴譜曲，著名舞者郝若琦、夏天領銜主演 ，無論是製作或演出，都是一流水準，多達80人的演出團隊，更是鋪排出令人震撼場面。

這場演出最特別處之一是，動用了一個直徑15米，重達7噸的「圓形轉台」，來打破時間與空間的限制，把兩軍對戰的硝煙彌漫，在沙場上戰士前仆後繼，一一倒下之際，圓形轉台啟動，帶出戰士們與家人團聚的喜悅，驟離的失落，配合著舞台上的燈光、煙霧，絲絲入扣的牽引了台下觀眾的情緒，彷彿和舞台上的「花木蘭」與「衛將軍」一起感受著所有戰場上的壯烈、悲痛。

<花木蘭>在美國波士頓首演場，深受現場觀眾叫好，舞美設計打破時間與空間的限制。 (中演公司/提供)

<花木蘭>在美國波士頓首演場，深受現場觀眾叫好。 (中演公司/提供)

觀眾們在每一幕落幕時，都忍不住大拍其手，演員謝幕時更是叫好聲一個比一個高。舞劇結束後，許多觀眾還捨不得離去的在舞台前依依流連。

<花木蘭>在美國波士頓首演場，深受現場觀眾叫好，舞美設計打破時間與空間的限制。 (中演公司/提供)

中國對外文化集 團指出，這齣舞劇以剛柔耦合風格，把一個家喻戶曉的中國故事敘述得別有新意，是該集團自2009年創立「中華風韻」這高端對外文化交流品牌，先後選派30餘個藝術團體，製作40餘台精品劇目，赴赴美國、加拿大 、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭等國的主流劇場演出600場之後的又一力作。

23日晚，在舞劇開幕接待會中，有中國駐紐約總領館總領事黃屏，文化參贊尚繼媛，中國對外文化集團總經理李保宗，以及寧波市的文明辦主任鄧小東，文化廣電旅遊局副局長江武吉，演藝集團董事長林紅等遠道而來的嘉賓。

哈佛大學燕京圖書館新任館長楊繼東雖然因另有要務，未能留下來看表演，倒也特地出席了接待會。

波士頓本地的僑團首長則有黃氏宗親會主席黃偉健，元老黃國威，藝聯慈善社顧問鄭慧民，紐英崙至德三德公所五名主席之一的吳皓，以及李健生博士、波士頓天使基金共同創辦人周雄偉，亞美聯誼會共同主席潘飛，華人前進會共同主席湯建華，曾任劍橋中國文化中心副董事長的陶凱，波士頓龍舟節的共同創辦人史凌雲等許多人。華美福利會、中華廣教學校也都有許多人出席。

<花木蘭>在美國波士頓首演場，深受現場觀眾叫好. (中演公司/提供)

中國對外文化集團有限公司的「花木蘭」舞劇，繼波士頓之後，將於9月29日(週五)晚7點半，以及9月30日(週六)下午1點半和晚上7點半，10月1日(週日)下午1點半，在華盛頓的甘迺迪中心歌劇院(The Kennedy Center, Opera House)演出。特惠訂票請撥：703-982-0678 ，舞劇售票價為$30/50/70/90/110，購票詳情：https://bit.ly/mulan2023。