「給媽媽做一道菜」母親節繪畫比賽進入評選階段

掃描二維碼進入活動官網瞭解更多，決選結果將於4/24 17:30前公佈。

今年，美國味全母親節繪畫比賽的主題是「給媽媽做一道菜 Make a Dish for Mom」，引導青少年、兒童用繪畫的方式表達對母親的愛意。比賽分為幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）和青少年組（十四歲至未滿十九歲）。

今年比賽將繼續採用線上評選方式，分為初選和決選兩個階段。初選由三位評審獨立作業，決選採用視訊會議軟體進行。比賽評審分別是：林怡伶、謝高元、詹子瑩。三位評審將依照創意及原創性(佔比40%)、繪畫技巧與色彩(佔比30%)、主題符合度 (佔比30%)的評選標準，秉持公正客觀原則，以嚴謹的評判標準對參賽作品進行多維度審視，最終甄選出脫穎之作。

截至截稿，本次比賽共收到投稿983件，其中，幼童組616件，高童組320件，青少年組47件。4/22~4/23為比賽的初選階段，經初選，進入決選的作品名單如下：

幼童組（24名）：

ERIC KOEH（NY）、DennisGu（NY）、CelineLu（NY）、KowkabMahboobi（VA）、SophiaYan（CA）、Yi JetLow（CA）、TylerLiu（CA）、AbigailLiu（CA）、AaryaDhulia（CA）、SivirXue（CA）、XinyunBao（CA）、AidenLin（NY）、AllisonLeung（NY）、AmberChen（MN）、AaronChang（CA）、AmeliaYang（CA）、AmyPark（NJ）、AlisaZhu（NJ）、Sierra Liu（GA）、iansong（NY）、RaynaLi（NJ）、YoyoLin（NJ）、ElishaLi（CA）、Matthew U（CA）

高童組（18名）：

Yvonne Wang（WA）、Amanda Chen（NY）、IrisWang（NY）、ParniaAldavood（CA）、BaienLin（CA）、JamesYin（CA）、AsherTsai（WA）、EvaGong（CA）、KatherineLi（CA）、AndrewYang（VA）、Annabelle Gu（MD）、Antony Li（CA）、PeishanLin（NY）、AnnaXie（NJ）、nerissaxu（NY）、KittyGu（CA）、Allie Liao（CA）、MatthewMa（CA）

青少年組（12名）：

SophiaFericano（IL）、MichelleLi（NY）、AerinTsai（CA）、Zoe Ng（CA）、HelenMiao（MA）、JoyLian（MA）、RachelLee（OR）、SylviaGao（NJ）、SophiaHou（MD）、YunlangShu（CA）、GiannaZisimopoulos（NY）、CindyXu（NJ）

決選結果將於4/24 17:30前於世界新聞網活動頻道及官方活動網站公佈，敬請期待！