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紐約生活╱漏報瞞報=定時炸彈！會計師提醒國稅局将用AI追稅

活動組田釗/企劃
會計師工作圖 田釗/攝影
會計師工作圖 田釗/攝影

2025年報稅季正式展開，美國國稅局（IRS）宣布報稅截止日期為4月15日。對於在美華人，如何在複雜的報稅制度下合理節稅、避免違規，一直是重要課題。

許多留學生對報稅義務存在疑惑。即使無收入，部分簽證類型如F-1持有人仍需提交Form 8843。專家提醒，忽視報稅責任可能影響未來簽證與移民手續。

談到節稅策略，納稅人可利用撫養子女扣除額、401(k)退休金計劃、教育支出與慈善捐款等項目減少應稅收入。從事自雇工作，如網店或Uber司機，亦可合法抵扣車輛費用、保險費與業務相關支出。

報稅常見錯誤包括個人資訊填寫不實，如姓名、社會安全號碼（SSN）或銀行帳號錯誤，這些細節會影響退稅速度與準確性。專家強烈建議如實申報，避免IRS透過大數據比對發現異常，引發稅務審查。

報稅季不慌，節稅有道。誠實報稅不僅有助於建立良好信用，對未來申請綠卡與入籍也大有裨益。

3月9日（日），世界周刊報稅全攻略發刊，請勿錯過當天的世界日報，本頻道下週將同時密集推出報稅全攻略影片，歡迎大家訂閱並收看“世界e生活”YouTube頻道：https://www.youtube.com/@WJeLife

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